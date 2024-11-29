Артем, Владлен, Андрей: наши люди в Леверкузене

Исторический дебют украинского форварда Артема Степанова за немецкий «Байер» в Лиге чемпионов еще долго будет на слуху. Еще бы, ведь 17-летний уроженец Луцка, выйдя на поле «БайАрены» в поединке главного континентального турнира против «Зальцбурга», установил сразу несколько рекордов. И для отечественного футбола, и для действующего чемпиона Германии.

Оказалось, что Степанов стал самым молодым украинцем, дебютировавшим когда-либо в Лиге чемпионов. Более того, Артем в свои 17 лет, три месяца и 16 дней стал и самым молодым футболистом-дебютантом «фармацевтов» в чемпионской Лиге.

Безусловно, дебюту Степанова в составе одной из лучших команд Европы и в Лиге чемпионов поспособствовали и обстоятельства. Речь идет о травмах двух ведущих форвардов команды Хаби Алонсо (Бонифейса и Терье). К тому же, юный украинец появился на поле уже при счете 5:0, заменив основного на данный момент нападающего «красно-черных» Шика.

«Этот момент Степанов запомнит на всю жизнь», – сказал после матча наставник «Байера» Хаби Алонсо. И с этим не поспоришь, ведь лучшего дебюта сложно и представить. Ну, разве что, если бы Артем успел отметиться результативным действием.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов меняет Патрика Шика

Но шла уже 73 минута матча, когда он вышел на поле, игру было сделано, и Степанов не успел запомниться чем-то выдающимся в своем дебютном поединке за первую команду «Байера».

Однако, отдавая должное банальному стечению обстоятельств, нужно обязательно отметить, что лишь за красивые глаза Алонсо никогда бы не «подтянул» к основе 17-летнего юниора.

На данный момент Артем Степанов заметно прогрессирует в «Байере». Фактурный парень стал лучшим бомбардиром «фармацевтов» минувшего сезона в команде U-17, а в нынешнем сезоне феерит и в команде U-19.

О начале карьеры Степанова ранее подробно прошелся коллега Сергей Тищенко, так что мне нет надобности повторяться. Скажу лишь, что при любом раскладе его дебют и в «Байере», и в Лиге чемпионов – щедрый аванс, который юниор должен отработать. Отработать на тренировках, в матчах за команду 19-летних, дабы в ближайшем будущем стать полноценным игроком основы первой команды.

Вместе с тем, дебют Артема Степанова в «Байере» непроизвольно позволяет отмотать время назад и вспомнить карьеры других украинских полпредов в этом славном клубе, ведь, если говорить в целом, то именно «Байер» является «самой украинской» командой Бундеслиги, ведь ранее в ее рядах выступали Владлен Юрченко и Андрей Воронин.

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Ранняя карьера Юрченко чем-то напоминает первые серьезные шаги в футболе Артема Степанова. Как и нынешний дебютант «Байера», Владлен перебрался в лагерь фармацевтов из «Шахтера».

Но, в отличие от Степанова, Юрченко туда перебрался со скандалом.

В середине «нулевых» Владлен Юрченко считался одним из главных талантов академии «горняков». Тогдашний наставник «оранжево-черных» Луческу постепенно подводил юное дарование к основе.

Вполне возможно, что у Юрченко сложилась бы неплохая карьера в первой команде «Шахтера». Но об этом мы можем лишь догадываться. А не сложилась она у него потому, что летом 2014-го Владлен покинул «Шахтер» и подписал двухлетнее соглашение с «Байером».

За переход одного из главных своих талантов «Шахтер» тогда получил от «фармацевтов» лишь 255 тысяч евро. Спортивный директор «Байера» Руди Феллер радостно потирал руки, прогнозируя славную карьеру украинскому новичку, тогда как генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в след беглецу разразился гневной тирадой.

По истечении двухлетнего соглашения с «Байером», Юрченко продлил контракт с клубом из Леверкузена еще на два года. А когда в 2018-м соглашение между украинским «волнорезом» и немецким клубом подошло к концу, стороны его не продлили.

Под «сторонами» я имею ввиду, прежде всего, «Байер», который разочаровался во Владлене. Юрченко покидал Леверкузен бесплатно. Но даже в таком статусе долго не мог найти себе команду. И в итоге его выбор пал на скромный датский «Вайле», где, впрочем, он тоже не состоялся: вместо трех лет, положенных по контракту, полузащитник отыграл там лишь год. И покинул Данию в статусе свободного агента.

Далее было возвращение в УПЛ: «Заря», «Десна», «Ворскла». Теперь вот перволиговый «Металлист 1925». А Юрченко пока что рановато записывать в ветераны: ему «лишь» тридцать. Мог бы еще поиграть на более серьезном уровне.

Мог бы, учитывая его первоначальные данные и щедрые авансы. Почему же не получилось? Почему не задалась карьера в Леверкузене?

Однозначного ответа на этот непростой вопрос нет. Да и не может быть его в принципе, этого однозначного ответа.

Поначалу Юрченко проигрывал конкуренцию ввиду своего неудовлетворительного физического состояния. Об этом он сам позже признался. Дескать, «поначалу отлетал от всех на тренировках, не выдерживал ритм».

ФК Байер. Владлен Юрченко

Сложно было с адаптацией к новым реалиям, сложно было не только в физическом, но и моральном плане. Опять-таки, языковой барьер.

Юрченко был согласен на аренду в другую немецкую команду, но желающих его взять не оказалось. Поэтому он терпеливо работал и ждал своего шанса в «Байере».

Шансов было не так уж и много. В Бундеслиге он дебютировал осенью 2014-го, спустя почти два года украинский полузащитник отличился дебютным мячом за «фармацевтов».

Всего за четыре года в Леверкузене Юрченко сыграл за первую команду лишь 13 поединков. Неполных поединков. Травмы, проигранная конкуренция, неудовлетворительная физическая форма – эти и другие причины и не позволили по-настоящему раскрыться Юрченко в Леверкузене.

Многообещающая карьера талантливейшего игрока затем пошла на спад. Он так и не сумел выбраться из-под «обломков» своей леверкузенской неудачи. И сейчас, спустя годы, можно с уверенностью отметить, что переход Владлена Юрченко в «Байер» был ошибкой. Ошибкой, которую уже не исправить.

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А вот переход еще одного украинского футболиста в «Байер» – Андрея Воронина – стал настоящим откровением.

Однако в этой связи нужно уточнить, что с карьерой Юрченко игровая поступь Воронина имеет мало чего общего. А вот с карьерой Степанова – имеет.

Андрей не провел ни одного матча в чемпионате Украины, и в этом он на данный момент роднится с нынешним украинским рекордсменом «фармацевтов». Однако в стан «Байера» Андрей пришел уже полностью сформировавшимся игроком. Игроком основы. Которого, собственно, и покупали у «Кельна» как полноценного игрока основы.

В немецкий футбол Воронин попал еще пацаном. Впрочем, как и Степанов.

В 16-летнем возрасте Воронин наколотил 21 гол за юношескую команду гладбахской «Боруссии». Его очень рано начали подтягивать к основе первой команды, но резвый старт оказался по факту огромный разочарованием.

За пять лет, проведенных в «Боруссии», украинский форвард отыграл в Бундеслиге лишь девять поединков, в которых забил один мяч.

Но, став разочарованием для «Боруссии», Воронин стал находкой для «Байера». Хотя на пути в Леверкузен Андрею пришлось сделать еще пару остановок.

После Менхенгладбаха был «Майнц», где Воронин в сезоне 2002/2003 стал лучшим бомбардиром и этой команды, и второй Бундеслиги.

Далее был «Кельн», который оказался самым проворным из огромного числа претендентов на молодого украинского нападающего. Поговаривали, что услугами Воронина всерьез интересовалось наше «Динамо», но Андрей решил остаться в Германии. И не прогадал.

Хотя сезон в «Кельне» у него не задался. Не задался, прежде всего, по причине травмы, из-за которой форвард пропустил полсезона. Может, именно по этой причине команда и опустилась во вторую Бундеслигу.

Однако снова бороздить просторы второго по силе немецкого футбольного дивизиона «Вороне» не пришлось. На него положил глаз «Байер». И Воронин ответил взаимностью.

Клуб из Леверкузена «вел» Воронина еще со времен его выступлений в Майнце. А когда в футболке «Кельна» Андрей забил один мяч в ворота «фармацевтов» и «сделал» второй гол (матч завершился вничью 2:2), в «Байере» окончательно пришли к выводу, что этого нападающего нужно брать. Иначе заберут другие.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин в составе Байера противостоит Ливерпулю в Лиге чемпионов

Три сезона, проведенные в Леверкузене (2004-2007), можно считать наивысшим расцветом футболиста Андрея Воронина. Да, впоследствии в его карьере был еще более топовый коллектив – «Ливерпуль», однако так зажигать на «Энфилде», как зажигал на «БайАрене», ему в силу разных причин уже не удалось.

Несмотря на то, что Воронина брали в «Байер» для основы, поначалу он был игроком ротации. И считался по ранжиру третьим форвардом в команде (после Бербатова и Франса). Однако после хет-трика Воронина в ворота «Арминии» Франса оказался на скамейке для запасных, и именно Воронин с Бербатовым составили грозный дуэт нападающих «Байера».

Два первых сезона Воронина в «Байере» сложились очень удачно. Украинец много забивал. Советую посмотреть его гол-красавец в ворота «Баварии». А еще он дважды забивал в ворота киевского «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов (в 2004-м).

В общем, Андрей стал любимцем публики и безоговорочно основным форвардом «фармацевтов». Наряду с Бербатовым.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин и Димитар Бербатов

А когда болгарин в 2006-м ушел в «Тоттенхэм», Андрей захандрил. Начал меньше забивать. Начал конфликтовать с тренером.

Тем не менее, «Байер» предлагал Воронину продлить истекающий в 2007 году контракт. Но украинец отказал. Не в первую очередь потому, что имел на руках соглашение с «Ливерпулем». От таких соглашений не отказываются.

Андрей и не отказался.

Карьера на «Энфилде» у него не сложилась. Особенно, если сравнивать с его яркой карьерой в Леверкузене. Да и вообще, после «Байера» начался медленный закат Воронина-футболиста.

Возможно, уход Воронина из «Байера» и был ошибкой. Но вряд ли бы кто-то на его месте устоял против такой «ошибки».

А «Байер» – он навсегда останется главной футбольной «песней» Андрея Воронина. Зажигательной такой, ритмичной, запоминающейся.

Одним словом, Артему Степанову есть из кого брать наглядный пример.