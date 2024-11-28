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28 ноября 2024, 22:01 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:28
541
1

ВИДЕО. А ноги помнят. Роналдиньо забил супер-гол Реалу в матче легенд

Бразилец шикарно исполнил штрафной удар

28 ноября 2024, 22:01 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:28
541
1
ВИДЕО. А ноги помнят. Роналдиньо забил супер-гол Реалу в матче легенд
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

В состоявшемся 28 ноября матче легенд «Барселоны» и мадридского «Реала» был забит гол-красавец.

Чемпион мира, обладатель «Золотого мяча» и Лиги чемпионов Роналдиньо забил настоящий шедевр. Закончивший в 2018 году карьеру бразилец в своем фирменном волшебном стиле перебросил стенку и отправил мяч в верхний угол ворот, Франсиско Буйо даже не шелохнулся.

Матч между легендами испанских грандов закончился со счетом 2:2, а в серии пенальти каталонцы победили со счетом 4:2.

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Роналдиньо Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по баскетболу
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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Crimea
В Динамо б не загубився, був би за капітана
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