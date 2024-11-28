ВИДЕО. А ноги помнят. Роналдиньо забил супер-гол Реалу в матче легенд
Бразилец шикарно исполнил штрафной удар
В состоявшемся 28 ноября матче легенд «Барселоны» и мадридского «Реала» был забит гол-красавец.
Чемпион мира, обладатель «Золотого мяча» и Лиги чемпионов Роналдиньо забил настоящий шедевр. Закончивший в 2018 году карьеру бразилец в своем фирменном волшебном стиле перебросил стенку и отправил мяч в верхний угол ворот, Франсиско Буйо даже не шелохнулся.
Матч между легендами испанских грандов закончился со счетом 2:2, а в серии пенальти каталонцы победили со счетом 4:2.
Ronaldinho still got it. 🇧🇷pic.twitter.com/BdjmXIPP8F— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2024
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