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Англия
28 ноября 2024, 16:20 |
118
0

Болельщики клубов АПЛ будут протестовать против высоких цен на билеты

Акции протеста пройдут на стадионах «Олд Траффорд» и «Энфилд»

28 ноября 2024, 16:20 |
118
0
Болельщики клубов АПЛ будут протестовать против высоких цен на билеты
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти выходные фанаты «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертона» и «Ливерпуля» совместно протестуют против стремительного роста цен на билеты на домашние матчи своих команд.

Акции протеста запланированы на стадионах «Олд Траффорд» и «Энфилд» во время игр соответствующих клубов. Недовольство среди болельщиков растёт из-за существенного повышения стоимости билетов, которое в последнее время стало заметным в Премьер-лиге. Фанаты утверждают, что цены достигли уровня, недоступного для многих из них.

Это негативно сказывается на атмосфере на трибунах, поскольку настоящие поклонники клубов постепенно вытесняются корпоративными клиентами или туристами. Объединение болельщиков нескольких клубов — редкий, но показательный случай. По словам представителей фанатских организаций, протесты не направлены против конкретных клубов, а являются реакцией на общую политику ценообразования в футбольной индустрии.

1 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон», а «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити».

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