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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:33
123
0

Спарта – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видео голов матча 5-го тура Лиги чемпионов

26 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:33
123
0
Спарта – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спартой» и «Атлетико».

Игра проходит на «Дженнерали Арене» в Праге.

Счет в матче открыл Хулиан Альварес с «Атлетико» на 15-й минуте. На 43-й минуте Маркос Льоренте удвоил преимущество гостей. Во втором тайме Альварес забил третий гол для «матрасников». На 70-й минуте Антуан Гризманн сделал счет разгромным. Под конец матча забитым мячом отличился Анхель Корреа. Через 4 минуты Корреа забил второй гол в ворота «Спарты».

Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября

Спарта – Атлетико – 0:6

Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризманн, 70, Корреа, 85, 89

ГОЛ! 0:1 Альварес, 15

ГОЛ! 0:2 Льоренте, 43

ГОЛ! 0:3 Альварес, 59

ГОЛ! 0:4 Гризманн, 70

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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