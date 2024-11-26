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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 23:05 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:15
64
0

Mирон MАРКЕВИЧ: «С ПСВ Шахтеру не стоит играть вторым номером»

Тренер припомнил свою встречу с этой командой

26 ноября 2024, 23:05 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:15
64
0
Mирон MАРКЕВИЧ: «С ПСВ Шахтеру не стоит играть вторым номером»
Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от поединка в Лиге чемпионов «ПСВ» - «Шахтер»:

«В свое время футболисты «Металлиста» под моим руководством играли в Лиге Европы в гостях с «ПСВ» и, помнится, мы были очень довольны, что все закончилось подписанием мирного соглашения.

Прошло уже много лет, а стилистика игры «ПСВ» не претерпела изменений: команда из Эйндховена и дальше заточена на атаку, остро действует на флангах, неуступчива в единоборствах. Опасный соперник.

Прежде всего, посоветовал бы горнякам не играть вторым номером. И хотя из-за мышечной контузии, скорее всего, «ПСВ» не сможет помочь лидер нападения Люк де Йонг, благодаря высокому индивидуальному мастерству кто-то из хозяев свой гол обязательно забьет. Поэтому нужно стараться высоко прессинговать, дорожить мячом, а в переходной фазе умело играть в отборе и использовать свободные зоны возле владений ПСВ.

Кстати, разгромная победа «Шахтера» в последнем туре УПЛ – над «Ингульцем» не должна вводить в заблуждение. Это разные соревнования, а уровень подготовки «ПСВ» на порядок выше. Если горняки своей активностью отодвинут игру на чужую половину поля, а полузащитники нестандартными действиями заставят ошибаться и нервничать хозяев, то появится шанс, что Шахтер может не проиграть».

Ранее мы сообщали, что бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт рассказал, кого считает фаворитом в поединке Лиги чемпионов по футболу между нидерландским ПСВ и горняками.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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