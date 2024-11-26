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  4. Юрий ВИРТ: «Одного мяча Шахтеру для ничьей может не хватить»
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 18:24 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:37
130
1

Юрий ВИРТ: «Одного мяча Шахтеру для ничьей может не хватить»

Экс-вратарь горняков рассчитывает на результативную игру в Голландии

26 ноября 2024, 18:24 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:37
130
1
Юрий ВИРТ: «Одного мяча Шахтеру для ничьей может не хватить»
УАФ. Юрий Вирт

Бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал кого считает фаворитом в завтрашнем поединке Лиги чемпионов по футболу между нидерландским ПСВ и «горняками»:

«Явный фаворит – ПСВ, на меня сильное впечатление произвела последняя победа команды из Эйндховена в Лиге чемпионов над испанской «Жироной». Особенно порадовали хозяева с реализацией голевых моментов.

То, что «Шахтеру» в завтра в Эйндховене будет несладко – сомнений не вызывает. Правда, у «горняков» есть весомый «козырь»: их главный тренер Марино Пушич долгое время играл за нидерландские команды, а затем и готовил клуб из страны тюльпанов. Поэтому, он в совершенстве знает сильные и слабые стороны ПСВ, в курсе, как надо сыграть, чтобы создать проблемы для хозяев. С другой стороны и команда из Эйндховена постарается удивить дончан, какими-то домашними заготовками. Поэтому, завтра можно ожидать зрелищного футбола с открытым забралом.

Думаю, что поединок будет результативным. И одного забитого мяча «Шахтеру» может не хватить, чтобы рассчитывать на ничью».

Ранее мы сообщали, что бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев сделал прогноз на завтрашний поединок Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и «горняками».

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Лига чемпионов Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер Юрий Вирт инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Андрій Заліщук
той один м'яч ще треба якось забити, бо з реалізацією у гірників не дуже, 2 голи за 4 матчі це погано
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