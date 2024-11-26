Юрий ВИРТ: «Одного мяча Шахтеру для ничьей может не хватить»

Бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал кого считает фаворитом в завтрашнем поединке Лиги чемпионов по футболу между нидерландским ПСВ и «горняками»:

«Явный фаворит – ПСВ, на меня сильное впечатление произвела последняя победа команды из Эйндховена в Лиге чемпионов над испанской «Жироной». Особенно порадовали хозяева с реализацией голевых моментов.

То, что «Шахтеру» в завтра в Эйндховене будет несладко – сомнений не вызывает. Правда, у «горняков» есть весомый «козырь»: их главный тренер Марино Пушич долгое время играл за нидерландские команды, а затем и готовил клуб из страны тюльпанов. Поэтому, он в совершенстве знает сильные и слабые стороны ПСВ, в курсе, как надо сыграть, чтобы создать проблемы для хозяев. С другой стороны и команда из Эйндховена постарается удивить дончан, какими-то домашними заготовками. Поэтому, завтра можно ожидать зрелищного футбола с открытым забралом.

Думаю, что поединок будет результативным. И одного забитого мяча «Шахтеру» может не хватить, чтобы рассчитывать на ничью».

Ранее мы сообщали, что бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев сделал прогноз на завтрашний поединок Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и «горняками».