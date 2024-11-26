Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Шансы 70 на 30 в пользу ПСВ»
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 17:49 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:10
252
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Шансы 70 на 30 в пользу ПСВ»

В Эйндховене будет борьба за шесть очков

26 ноября 2024, 17:49 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:10
252
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Шансы 70 на 30 в пользу ПСВ»
Dynamo.kiev.ua. Олег Шелаев

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на завтрашний поединок Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и «горняками»:

«Поскольку соперники находятся неподалеку в турнирной таблице, то, как говорится, будет битва за шесть очков. Я расцениваю шансы, как 70 на 30 в пользу ПСВ. Я слежу за чемпионатом Нидерландов и игра ПСВ производит сильное впечатление. К тому же, соперничество будет идти в Эйндховене, где у хозяев будет мощная поддержка болельщиков.

ПСВ - агрессивная команда, ее игроки сильны в единоборствах, имеет активные фланги. «Шахтеру» будет трудно сдерживать нагнетание соперника. Впрочем, не исключено, что «горнякам» могут пригодиться стремительные контрвыпады и домашние заготовки при стандартных положениях».

Завтрашний поединок ПСВ - «Шахтер» будет обслуживать швейцарская бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером.

Ранее мы сообщали, что появилось видео, как игроки донецкого «Шахтера» прогулялись по улицам Эйндховена.

По теме:
Юрий ВИРТ: «Одного мяча Шахтеру для ничьей может не хватить»
«Чего лучшего нам желать?» Скрипник – о вратарях сборной Украины
«В неделю три игры, и две из них – с Динамо». Филиппов – о календаре УПЛ
Лига чемпионов Шахтер Донецк инсайд ПСВ ПСВ - Шахтер Олег Шелаев
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как Шахтер может обыграть ПСВ в ЛЧ
Футбол | 26 ноября 2024, 17:27 0
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как Шахтер может обыграть ПСВ в ЛЧ
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как Шахтер может обыграть ПСВ в ЛЧ

Денис Олейник верит в подопечных Марино Пушича

Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Футбол | 26 ноября 2024, 08:56 2
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал

Ожидается, что Эрлинг заменит Роберта Левандовски

Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Бокс | 26.11.2024, 07:47
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
В Англии вратарь провел 60 минут на футбольном поле с переломом
Футбол | 26.11.2024, 14:06
В Англии вратарь провел 60 минут на футбольном поле с переломом
В Англии вратарь провел 60 минут на футбольном поле с переломом
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
Футбол | 26.11.2024, 10:24
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 9
Футбол
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34 1
Бокс
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 22:23 40
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 5
Бокс
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
26.11.2024, 06:51 1
Бокс
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48
Бокс
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
25.11.2024, 20:01 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем