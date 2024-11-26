Олег ШЕЛАЕВ: «Шансы 70 на 30 в пользу ПСВ»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на завтрашний поединок Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и «горняками»:

«Поскольку соперники находятся неподалеку в турнирной таблице, то, как говорится, будет битва за шесть очков. Я расцениваю шансы, как 70 на 30 в пользу ПСВ. Я слежу за чемпионатом Нидерландов и игра ПСВ производит сильное впечатление. К тому же, соперничество будет идти в Эйндховене, где у хозяев будет мощная поддержка болельщиков.

ПСВ - агрессивная команда, ее игроки сильны в единоборствах, имеет активные фланги. «Шахтеру» будет трудно сдерживать нагнетание соперника. Впрочем, не исключено, что «горнякам» могут пригодиться стремительные контрвыпады и домашние заготовки при стандартных положениях».

Завтрашний поединок ПСВ - «Шахтер» будет обслуживать швейцарская бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером.

Ранее мы сообщали, что появилось видео, как игроки донецкого «Шахтера» прогулялись по улицам Эйндховена.