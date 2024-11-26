Без сюрпризов. Дулуб рассказал о том, как Шахтер может победить ПСВ

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о том, каким образом «Шахтер» может выиграть у ПСВ в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Контратакующая модель ложится идеально. ПСВ–- это команда, которая любит владеть мячом, этим они изматывают соперника, но при этом должны быть уязвимыми во время быстрой контратакующей игры. Если рассматривать модель с доминацией над оппонентом, которую Шахтер использует в матчах внутренних соревнований, то... Знаете, плюс и плюс отталкиваются».

«Поэтому наиболее оптимальная модель – это контратакующий стиль со средним блоком, когда ты не подпускаешь соперника к линии штрафной площадки. Один из компонентов - это также прессинг, именно в средней зоне. Не впереди, поскольку команды, исповедующие игру на мяче, умеют выходить из такого прессинга, они отрабатывают это на тренировках. Необходимо поставить ПСВ в условия, которые будут неблагоприятными для их стиля игры, заставить соперника играть на их слабых сторонах».

«У Шахтера есть Сикан, Кевин, Судаков и Зубков – это футболисты, которые хорошо работают на скорости, ловко действуют на пространстве. Это в меньшей степени касается Бондаренко в силу его физических способностей. Артем быстро работает с мячом, но недостаточно быстро действует на дистанции».

Матч состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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