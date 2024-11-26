Левандовский забил 100-й гол в ЛЧ. Больше только у Месси и Роналду
Форвард Барселоны отличился в ворота Бреста
26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Брестом».
Игра проходит на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.
На 10-й минуте матча звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с пенальти открыл счет в игре. Для польского форварда этот гол стал 100-м в карьере в ЛЧ.
Среди лучших бомбардиров турнира Левандовски занимает третье место. Первое и второе место у легендарных Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).
Больше всего голов в Лиге чемпионов (69) Роберт забил, играя за «Баварию».
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