Левандовский забил 100-й гол в ЛЧ. Больше только у Месси и Роналду

26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Брестом».

Игра проходит на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

На 10-й минуте матча звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с пенальти открыл счет в игре. Для польского форварда этот гол стал 100-м в карьере в ЛЧ.

Среди лучших бомбардиров турнира Левандовски занимает третье место. Первое и второе место у легендарных Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).

Больше всего голов в Лиге чемпионов (69) Роберт забил, играя за «Баварию».