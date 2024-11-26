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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 22:32 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:57
1296
0

Левандовский забил 100-й гол в ЛЧ. Больше только у Месси и Роналду

Форвард Барселоны отличился в ворота Бреста

26 ноября 2024, 22:32 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:57
1296
0
Левандовский забил 100-й гол в ЛЧ. Больше только у Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Брестом».

Игра проходит на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

На 10-й минуте матча звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с пенальти открыл счет в игре. Для польского форварда этот гол стал 100-м в карьере в ЛЧ.

Среди лучших бомбардиров турнира Левандовски занимает третье место. Первое и второе место у легендарных Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).

Больше всего голов в Лиге чемпионов (69) Роберт забил, играя за «Баварию».

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Роберт Левандовски Барселона Брест (Франция) Лига чемпионов Лионель Месси Криштиану Роналду
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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