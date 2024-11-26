Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «УЕФА – это не про заработок». Чеферин назвал главную миссию союза
Другие новости
26 ноября 2024, 22:35 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:36
215
1

«УЕФА – это не про заработок». Чеферин назвал главную миссию союза

Александер Чеферин назвал солидарность главной миссией УЕФА

26 ноября 2024, 22:35 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:36
215
1
«УЕФА – это не про заработок». Чеферин назвал главную миссию союза
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Словенский Президент УЕФА Александер Чеферин назвал главную некоммерческую миссию УЕФА:

«Наши главные турниры не направлены на получение прибыли. Они направлены на солидарность, перераспределение доходов и развитие. Это не модные лозунги. Солидарность - это не благотворительное пожертвование. Для УЕФА солидарность является смыслом нашего существования»

«УЕФА – это не о прибыли. Мы перераспределяем 97% наших чистых доходов в футбол. Да, 97%. То, что осталось, используется для покрытия расходов и поддержки жизненно важных секторов нашего спорта – женского, молодежного и футзального. И когда мы зарабатываем больше денег, мы отдаем больше денег. Кто так делает? Кто еще направляет такую долю доходов на такие фундаментальные цели, как финансирование массового сектора, развитие женского футбола и поддержка юношеских турниров? Это не расходы. Это инвестиции. Инвестиции в игру и инвестиции в людей и сообщества. Это инвестиции в общественные интересы»

УЕФА объявил о новой стратегии.

По теме:
Флорентино ПЕРЕС: «Новый формат Лиги чемпионов несправедлив»
VAR ошибся. УЕФА признал судейскую ошибку в матче Швеции с Азербайджаном
Шахтер U-15 примет участие в международному турнире в Литве
Александер Чеферин УЕФА женский футбол детско-юношеский футбол футзал
Данііл Киріяка Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спарта – Атлетико – 0:6. Два дубля в матче. Видео голов и обзор
Футбол | 26 ноября 2024, 21:52 0
Спарта – Атлетико – 0:6. Два дубля в матче. Видео голов и обзор
Спарта – Атлетико – 0:6. Два дубля в матче. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Футбол | 26 ноября 2024, 08:56 2
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал

Ожидается, что Эрлинг заменит Роберта Левандовски

ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 26.11.2024, 16:29
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
Футбол | 26.11.2024, 08:13
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Бокс | 26.11.2024, 07:47
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashko57
Кто бы говорил. Иуда.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
25.11.2024, 19:43 66
Футбол
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
25.11.2024, 07:39 1
Снукер
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
25.11.2024, 00:15 4
Бокс
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
24.11.2024, 17:43 1
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 5
Бокс
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.11.2024, 01:31
Бокс
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 22:23 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем