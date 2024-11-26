«УЕФА – это не про заработок». Чеферин назвал главную миссию союза

Словенский Президент УЕФА Александер Чеферин назвал главную некоммерческую миссию УЕФА:

«Наши главные турниры не направлены на получение прибыли. Они направлены на солидарность, перераспределение доходов и развитие. Это не модные лозунги. Солидарность - это не благотворительное пожертвование. Для УЕФА солидарность является смыслом нашего существования»

«УЕФА – это не о прибыли. Мы перераспределяем 97% наших чистых доходов в футбол. Да, 97%. То, что осталось, используется для покрытия расходов и поддержки жизненно важных секторов нашего спорта – женского, молодежного и футзального. И когда мы зарабатываем больше денег, мы отдаем больше денег. Кто так делает? Кто еще направляет такую долю доходов на такие фундаментальные цели, как финансирование массового сектора, развитие женского футбола и поддержка юношеских турниров? Это не расходы. Это инвестиции. Инвестиции в игру и инвестиции в людей и сообщества. Это инвестиции в общественные интересы»

УЕФА объявил о новой стратегии.