Один миллиард евро и второй еврокубок. В УЕФА объявили о новой стратегии

УЕФА представил новую стратегию для женского футбола – Unstoppable (Неудержимые), которая призвана еще больше повысить огромный рост женского футбола с амбициозной целью сделать его самым популярным командным видом спорта среди женщин и девочек в каждой европейской стране и увеличить число полностью профессиональных лиг.

Стратегия Unstoppable, разработанная в сотрудничестве с членами футбольной семьи со всей Европы, определяет главные приоритеты УЕФА с целью формирования яркого и устойчивого будущего для следующего поколения игроков, тренеров, судей, волонтеров и болельщиков. В представленном документе УЕФА излагает свое видение эволюции игры и демонстрирует стремление развивать достижения предыдущего стратегического плана Time for Action (Время действовать), запущенного в 2019 году.

Стратегия устанавливает четыре долгосрочные цели на 2030 год:

Сделать футбол самым популярным командным видом спорта для женщин и девочек во всех странах Европы посредством новых возможностей для игроков, тренеров и судей наряду с возможностями для массового спорта.

Сделать Европу домом для лучших игроков мира с шестью полностью профессиональными лигами и увеличить число профессиональных игроков по всему континенту до пяти тысяч.

Сделать футбол самым устойчивым и привлекательным с точки зрения инвестиций женским видом спорта благодаря проведению турниров УЕФА, нацеленных на новые рекорды.

Сделать так, чтобы женский футбол славился своими уникальными ценностями и сообществом, где каждый может найти свое место.

В период 2024–2030 годов доходы от соревнований и инвестиции УЕФА в размере одного миллиарда евро будут направлены в женский футбол через турниры для национальных и молодежных сборных, клубные соревнования, распределение средств среди клубов и национальных ассоциаций, а также посредством проектов развития.

Президент УЕФА Александер Чеферин: «Unstoppable – наша дорожная карта, которая заложит основу для устойчивого будущего и раскроет весь потенциал женского футбола. Вступая в эту новую захватывающую эпоху, мы должны продолжать свое дело с той же страстью, которая привела нас так далеко. Наша преданность делу остается такой же сильной, как и прежде. Наша миссия проста – помочь женскому футболу занять видное место в европейском спортивном сообществе».

Директор УЕФА по женскому футболу Надин Кесслер: «Европейский женский футбол еще никогда не был в более привилегированном положении. Сборные и клубы добиваются больших успехов благодаря огромным инвестициям, улучшенным структурам турниров и тысячам новых возможностей для роста профессионального сектора.

Женский футбол стал массовым видом спорта в Европе, привлекая постоянно растущую и разнообразную базу болельщиков и партнеров, которые искренне способствуют его росту. Мы обязуемся и дальше инвестировать в женский футбол и сообща вести игру вперед вместе с европейскими национальными ассоциациями, лигами, клубами, игроками, болельщиками и партнерами, которые являются частью нашего пути – потому что женский футбол неудержим».

Стратегию Unstoppable поддержали известные европейские игроки и тренеры, которые разделяют с УЕФА видение будущего женского футбола. В съемках фильма в поддержку стратегии снялись Джилл Скотт (чемпионка Европы в составе сборной Англии), Айтана Бонмати (обладательница Золотого мяча в 2023 и 2024 годах), Ада Хегерберг (лучший бомбардир женской Лиги чемпионов УЕФА за всю историю), Лорен Джеймс (звезда Челси и сборной Англии), Джулия Гвинн (звезда Баварии и сборной Германии) и Тесс Олофссон (сборная Швеции).

В заявлении УЕФА сказано: «В период с 2024 по 2030 год мы выделим 1 млрд евро доходов от соревнований и инвестиций УЕФА на инициативы женского футбола, поддерживая низшие лиги и развивающиеся проекты национальных ассоциаций. Будет преобразованы наши соревнования. Всего через несколько месяцев женский Евро-2025 должен привлечь внимание всего мира, перед стартом обновленного формата женской Лиги чемпионов УЕФА и запуском нового захватывающего второго клубного турнира в следующем сезоне».

ВИДЕО. Один миллиард евро и второй еврокубок. УЕФА объявил о новой стратегии