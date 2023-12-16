Плюс один турнир УЕФА. Обнародован новый формат женской Лиги чемпионов

Исполнительный комитет УЕФА одобрил новую концепцию развития европейского женского клубного футбола после 2025 года. На исполкоме был утвержден новый формат Лиги чемпионов среди женщин и введен еще один женский клубный турнир.

Новый формат женской Лиги чемпионов вступит в силу с сезона 2025/26. Он будет состоять из стадии одной лиги с участием 18 команд. Это позволит большему количеству клубов соревноваться в более конкурентоспособном и динамичном турнире. Такой формат гарантирует значимость каждого матча.

Причины изменения формата женской Лиги чемпионов

Действующий на сегодняшний день формат стал одним из первых достижений стратегии УЕФА по женскому футболу «Время действий», которая с 2019 года стремится развивать игру в Европе, повышая ее стандарты и увеличивая охват и ценность соревнований. После переформатирования соревнований в сезоне 2021/22 была зафиксирована рекордная посещаемость стадионов и телевизионная аудитория. УЕФА хочет развить этот успех и сделать Лигу чемпионов среди женщин еще более конкурентоспособной. Изменение формата позволит без увеличения количества матчей на этом этапе топ-командам чаще встречаться друг с другом и иметь более широкий выбор соперников.

Формат Лиги чемпионов УЕФА среди женщин из сезона 2025/26

Согласно новому формату, команды больше не будут играть с тремя соперниками дважды, дома и на выезде. Они проведут матчи с шестью разными оппонентами на этапе лиги, сыграв половину этих матчей дома, а половину – на выезде.

Для определения этих шести разных соперников команды будут распределены по трем корзинам на основе их клубного коэффициента в рейтинге УЕФА. Чтобы обеспечить сбалансированный уровень противостояния для всех и сбалансированный календарь, каждая команда будет затем играть с двумя соперниками из каждой из этих корзин, сыграв один матч против команды из каждой корзины дома и один на выезде.

Результаты каждого матча будут определять турнирное положение команды в новой лиге: три очка за победу, одно за ничью и ни одного за поражение. Новый формат, в котором все команды объединены в одну лигу, будет означать турнирную заинтересованность играть до последнего поединка.

Четыре лучших команды лиги автоматически попадут в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го до 12-го, будут соревноваться в двухматчевом стыковом противостоянии в фазе плей-офф, чтобы обеспечить себе путь в четвертьфинал. Команды, которые займут места с 13-го по 18-е, выбывают.

Четыре клуба, которые победят в стыковых матчах плей-офф, выйдут в четвертьфинал, где каждый сыграет с одним из четырех лучших клубов, которые будут сеяными и проведут ответный матч 1/4 финала дома.

Начиная с четвертьфиналов соревнования будут проходить по существующему формату плей-офф, который завершится финалом на нейтральном поле, которое определит УЕФА.

Кто попадет в новую Лигу чемпионов среди женщин и как будет работать формат?

Начиная с сезона 2025/26, на стадии лиги будут соперничать 18 команд, что на две больше, чем в нынешнем формате группового этапа. В дополнение к победителю женской Лиги чемпионов предыдущего сезона и чемпионам трех национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом, имеющим прямую квалификацию в текущем формате, чемпионы ассоциаций, которые занимают 4-6 места, и вице-чемпионы первой и второй ассоциаций также получат прямые пропуски к этапу лиги.

Еще четыре команды присоединятся к ним через квалификационный путь чемпионов и пять – через квалификационный путь лиги, который будет расширен, чтобы включить две новые команды. То есть команду, занявшую второе место из ассоциации с 17-м рейтингом, и команду, занявшую третье место по ассоциации, занимающую седьмое место в рейтинге. Реформированная квалификация гарантирует участие в этапе лиги большего количества команд и означает, что восемь команд сыграют на два квалификационных матча меньше.

Почему УЕФА вводит второй женский клубный турнир и как он будет проходить?

Ключевой целью УЕФА было создание второго турнира, который позволил бы большему количеству клубов соревноваться в Европе и обеспечил дополнительный стимул для инвестиций в женский футбол на внутреннем уровне.

13 команд, среди которых занявшие третьи места в национальных лигах ассоциаций с рейтингом 8–13 и команды, занявшие вторые места в ассоциациях с рейтингом 18–24, примут участие в этом турнире автоматически, плюс будет предоставлен второй шанс клубам, выбывшие во 2-м раунде Лиги чемпионов, а также командам, занявшим вторые и третьи места в 1-м раунде.

Второй турнир будет проходить в формате прямого плей-офф параллельно с женской Лигой чемпионов. В общей сложности он будет включать шесть раундов: первый, второй, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал, которые будут проходить в формате двухматчевых противостояний (дома и на выезде). Победитель турнира автоматически попадет во второй раунд чемпионского пути Лиги чемпионов среди женщин следующего сезона.