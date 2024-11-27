Клуб УПЛ подпишет защитника европейской сборной – источник
Анди Хадрой вскоре станет футболистом житомирского «Полесья»
Житомирское «Полесье» нацелилось на защитника национальной сборной Албании Анди Хадроя, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, трансфер футболиста «Партизане» будет проведен уже в ближайшее трансферное окно. Клубы уже начали официальные переговоры.
Хадрой сыграл в двух матчах за национальную сборную Албании. Защитник выходил на замену в первой игре между Албанией и Украиной.
Ранее сообщалось, что фанаты «Полесья» дерзко обратились к Имаду Ашуру после матча против луганской «Зари» (1:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На днях выдающийся испанский наставник получил новый тяжелый удар по амбициям…
Поединок состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву