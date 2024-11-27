Клуб УПЛ подпишет защитника европейской сборной – источник

Житомирское «Полесье» нацелилось на защитника национальной сборной Албании Анди Хадроя, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, трансфер футболиста «Партизане» будет проведен уже в ближайшее трансферное окно. Клубы уже начали официальные переговоры.

Хадрой сыграл в двух матчах за национальную сборную Албании. Защитник выходил на замену в первой игре между Албанией и Украиной.

Ранее сообщалось, что фанаты «Полесья» дерзко обратились к Имаду Ашуру после матча против луганской «Зари» (1:1).