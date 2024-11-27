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Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 14:26 | Обновлено 27 ноября 2024, 14:30
109
1

Клуб УПЛ подпишет защитника европейской сборной – источник

Анди Хадрой вскоре станет футболистом житомирского «Полесья»

27 ноября 2024, 14:26 | Обновлено 27 ноября 2024, 14:30
109
1
Клуб УПЛ подпишет защитника европейской сборной – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Анди Хадрой

Житомирское «Полесье» нацелилось на защитника национальной сборной Албании Анди Хадроя, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, трансфер футболиста «Партизане» будет проведен уже в ближайшее трансферное окно. Клубы уже начали официальные переговоры.

Хадрой сыграл в двух матчах за национальную сборную Албании. Защитник выходил на замену в первой игре между Албанией и Украиной.

Ранее сообщалось, что фанаты «Полесья» дерзко обратились к Имаду Ашуру после матча против луганской «Зари» (1:1).

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Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Партизани Тирана чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Gargantua81
олбанская эпоха в УПЛ
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