ФОТО. Вспоминаем предыдущий матч. Как Украина не удержала победу в Батуми
Украинская команда сыграла вничью с командой Грузии
Вечером 16 ноября состоялись заключительные поединки 5-го тура Лиги наций.
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В 5-м туре сборная Украины упустила победу в гостевом матче против Грузии (1:1). Также миром завершился матч между Албанией и Чехией (0:0).
Украинская команда остается на последнем месте в квартете за тур до конца группового раунда.
Положение в группе: 1. Чехия (8 очков), 2. Грузия, 3. Албания (по 7 баллов), 4. Украина (5 пунктов).
В 6-м туре 19 ноября сыграют: Албания – Украина, Чехия – Грузия.
Сборной Украины нужна только победа в игре с Албанией, при другом результате сине-желтые вылетят в дивизион C.
⚽️ Лига наций. 5-й тур, 16 ноября
19:00. Грузия – Украина – 1:1
Голы: Микаутадзе, 76 – Кверквелия, 7 (автогол)
ФОТО. Вспоминаем предыдущий матч. Как Украина не удержала победу в Батуми
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