Вечером 16 ноября состоялись заключительные поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 5-м туре сборная Украины упустила победу в гостевом матче против Грузии (1:1). Также миром завершился матч между Албанией и Чехией (0:0).

Украинская команда остается на последнем месте в квартете за тур до конца группового раунда.

Положение в группе: 1. Чехия (8 очков), 2. Грузия, 3. Албания (по 7 баллов), 4. Украина (5 пунктов).

В 6-м туре 19 ноября сыграют: Албания – Украина, Чехия – Грузия.

Сборной Украины нужна только победа в игре с Албанией, при другом результате сине-желтые вылетят в дивизион C.

⚽️ Лига наций. 5-й тур, 16 ноября

19:00. Грузия – Украина – 1:1

Голы: Микаутадзе, 76 – Кверквелия, 7 (автогол)

ФОТО. Вспоминаем предыдущий матч. Как Украина не удержала победу в Батуми