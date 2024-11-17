Действующие чемпионки вылетели. Определен обе полуфинальные пары КБДК 2024
В последнем четвертьфинальном противостоянии Великобритания одолела Канаду
17 ноября завершились все четвертьфинальные противостояния финала (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024 в Малаге, Испания.
Сборная Великобритании переиграла действующих чемпионок из команды Канады со счетом 2:0. Вначале Эмма Радукану переиграла Ребекку Марино, а затем Кэти Бултер справилась с Лейлой Фернандес.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфинале британки сыграют против Словакия, которая ранее выиграла у Австралии.
Полуфинальные противостояния КБДК пройдут 17 и 18 ноября.
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап
1/4 финала. 17 ноября, Малага
Канада – Великобритания – 0:2
- Ребекка Марино – Эмма Радукану – 0:6, 5:7
- Лейла Фернандес – Кэти Бултер – 2:6, 4:6
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Пары 1/2 финала
- Великобритания – Словакия
- Польша – Италия
Фото с матча Канада – Великобритания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ютта Лердам помогает Джейку Полу побеждать и принимать любые вызовы
Кевин Кравиц и Тим Пютц в финале переиграли тандем Марсело Аревало / Мате Павич
Ви читаєте те, що пишете?