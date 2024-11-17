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  4. Действующие чемпионки вылетели. Определен обе полуфинальные пары КБДК 2024
ITF
17 ноября 2024, 22:51 | Обновлено 17 ноября 2024, 23:01
337
1

Действующие чемпионки вылетели. Определен обе полуфинальные пары КБДК 2024

В последнем четвертьфинальном противостоянии Великобритания одолела Канаду

17 ноября 2024, 22:51 | Обновлено 17 ноября 2024, 23:01
337
1
Действующие чемпионки вылетели. Определен обе полуфинальные пары КБДК 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер и Эмма Радукану

17 ноября завершились все четвертьфинальные противостояния финала (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024 в Малаге, Испания.

Сборная Великобритании переиграла действующих чемпионок из команды Канады со счетом 2:0. Вначале Эмма Радукану переиграла Ребекку Марино, а затем Кэти Бултер справилась с Лейлой Фернандес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале британки сыграют против Словакия, которая ранее выиграла у Австралии.

Полуфинальные противостояния КБДК пройдут 17 и 18 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/4 финала. 17 ноября, Малага

Канада – Великобритания – 0:2

  • Ребекка Марино – Эмма Радукану – 0:6, 5:7
  • Лейла Фернандес – Кэти Бултер – 2:6, 4:6

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Пары 1/2 финала

  • Великобритания – Словакия
  • Польша – Италия

Фото с матча Канада Великобритания

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Ребекка Марино женская сборная Канады по теннису смотреть онлайн Кэти Бултер Лейла Фернандес Кубок Билли Джин Кинг Эмма Радукану женская сборная Великобритании по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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rizzo
"Спочатку Емма Радукану переграла Ребекку Маріно, а потім Кеті Бултер упоралася з Еммою Радукану."
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