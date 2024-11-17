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ITF
17 ноября 2024, 21:35 | Обновлено 17 ноября 2024, 21:41
565
0

Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертой игры противостояния КБДК Украина – Австрия

17 ноября 2024, 21:35 | Обновлено 17 ноября 2024, 21:41
565
0
Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Катарина Завацкая

17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжит матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Во второй игровой день вторыми на корт выйдут Катарина Завацкая (WTA 229) и Юлия Грабер (WTA 523). Ориентировочное время начала игры – 21:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья личная встреча соперниц. Завацкая проиграла два предыдущих очных противостояния.

Австрия произвела замену, выпустив Грабер. По жребию с Катариной должна была сыграть Тамира Пашек.

Сейчас счет 2:1 в пользу Австрии. Катарине нужно побеждать, чтобы перевести противостояние в парный матч.

Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.

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Юлия Грабер Катарина Завацкая женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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