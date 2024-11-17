Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию четвертой игры противостояния КБДК Украина – Австрия
17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжит матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
Во второй игровой день вторыми на корт выйдут Катарина Завацкая (WTA 229) и Юлия Грабер (WTA 523). Ориентировочное время начала игры – 21:40 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья личная встреча соперниц. Завацкая проиграла два предыдущих очных противостояния.
Австрия произвела замену, выпустив Грабер. По жребию с Катариной должна была сыграть Тамира Пашек.
Сейчас счет 2:1 в пользу Австрии. Катарине нужно побеждать, чтобы перевести противостояние в парный матч.
Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во 2-м раунде плей-офф сборная переиграла команду Австралии со счетом 2:0
Национальная сборная сыграла вничью с Грузией