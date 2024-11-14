ВИДЕО. ФИФА представила новый трофей Клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира 2025 состоится с 15 июня по 13 июля в США
Международная федерация футбола (ФИФА) представила новый трофей Клубного чемпионата мира.
Трофей имеет форму золотого диска, который состоит из трех раздвижных частей. Трофей содержит надписи всех членов-ассоциации ФИФА.
Клубный чемпионат мира 2025 впервые в обновленном формате состоится с 15 июня по 13 июля в 11 городах США.
Уже известны 31 из 32 команд, которые прошли квалификацию на КЧМ-2025:
- УЕФА (12): Челси (Англия), Реал (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Интер (Италия), Порту (Португалия), Бенфика (Португалия), Боруссия Д (Германия), Ювентус (Италия), Атлетико Мадрид (Испания), Ред Булл Зальцбург (Австрия)
- КОНМЕБОЛ (6): Палмейрас (Бразилия), Фламенго (Бразилия), Флуминенсе (Бразилия), Ривер Плейт (Аргентина), Бока Хуниорс (Аргентина), победитель Кубка Либертадорес 2024
- КОНКАКАФ (4): Монтеррей (Мексика), Сиэтл Саундерс (США), Леон (Мексика), Пачука (Мексика)
- АФК (4): Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония), Аль-Айн (ОАЭ), Ульсан Хюндай (Южная Корея)
- КАФ (4): Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко), Эсперанс (Тунис), Мамелоди Сандаунс (ЮАР)
- ОФК (1): Окленд Сити (Новая Зеландия)
- Клуб-хозяин (1): Интер Майами (США)
Последним 32-м участником КЧМ-2025 станет победитель Кубка Либертадорес 2024 (в финале сыграют бразильские клубы Атлетико Минейро и Ботафого).
The trophy is here! ✨— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024
Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.
#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4
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