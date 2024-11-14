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  4. ВИДЕО. ФИФА представила новый трофей Клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
14 ноября 2024, 23:30 | Обновлено 14 ноября 2024, 23:53
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0

ВИДЕО. ФИФА представила новый трофей Клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира 2025 состоится с 15 июня по 13 июля в США

14 ноября 2024, 23:30 | Обновлено 14 ноября 2024, 23:53
225
0
ВИДЕО. ФИФА представила новый трофей Клубного чемпионата мира
FIFA

Международная федерация футбола (ФИФА) представила новый трофей Клубного чемпионата мира.

Трофей имеет форму золотого диска, который состоит из трех раздвижных частей. Трофей содержит надписи всех членов-ассоциации ФИФА.

Клубный чемпионат мира 2025 впервые в обновленном формате состоится с 15 июня по 13 июля в 11 городах США.

Уже известны 31 из 32 команд, которые прошли квалификацию на КЧМ-2025:

  • УЕФА (12): Челси (Англия), Реал (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Интер (Италия), Порту (Португалия), Бенфика (Португалия), Боруссия Д (Германия), Ювентус (Италия), Атлетико Мадрид (Испания), Ред Булл Зальцбург (Австрия)
  • КОНМЕБОЛ (6): Палмейрас (Бразилия), Фламенго (Бразилия), Флуминенсе (Бразилия), Ривер Плейт (Аргентина), Бока Хуниорс (Аргентина), победитель Кубка Либертадорес 2024
  • КОНКАКАФ (4): Монтеррей (Мексика), Сиэтл Саундерс (США), Леон (Мексика), Пачука (Мексика)
  • АФК (4): Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония), Аль-Айн (ОАЭ), Ульсан Хюндай (Южная Корея)
  • КАФ (4): Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко), Эсперанс (Тунис), Мамелоди Сандаунс (ЮАР)
  • ОФК (1): Окленд Сити (Новая Зеландия)
  • Клуб-хозяин (1): Интер Майами (США)

Последним 32-м участником КЧМ-2025 станет победитель Кубка Либертадорес 2024 (в финале сыграют бразильские клубы Атлетико Минейро и Ботафого).

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клубный чемпионат мира по футболу трофеи ФИФА
Николай Степанов Источник: ФИФА
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