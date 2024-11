ВИДЕО. ФИФА представила новый трофей Клубного чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) представила новый трофей Клубного чемпионата мира.

Трофей имеет форму золотого диска, который состоит из трех раздвижных частей. Трофей содержит надписи всех членов-ассоциации ФИФА.

Клубный чемпионат мира 2025 впервые в обновленном формате состоится с 15 июня по 13 июля в 11 городах США.

Уже известны 31 из 32 команд, которые прошли квалификацию на КЧМ-2025:

Последним 32-м участником КЧМ-2025 станет победитель Кубка Либертадорес 2024 (в финале сыграют бразильские клубы Атлетико Минейро и Ботафого).

The trophy is here! ✨



Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4