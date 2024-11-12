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Major League Soccer
12 ноября 2024, 20:08 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:04
725
1

ВИДЕО. Экс-игрок Атлетико плюнул в рефери во время матча

Эктору Эррере не понравилось решение арбитра, и он «отличился» плевком

12 ноября 2024, 20:08 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:04
725
1
ВИДЕО. Экс-игрок Атлетико плюнул в рефери во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эктор Эррера

Бывший мексиканский полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера во время матча МЛС между «Хьюстон Динамо» и «Сиэтл Саундерс» достаточно специфически отреагировал на желтую карточку, полученную за фол на игроке команды соперника, за который получил желтую карточку, а именно – плевком в арбитра.

Последствие для мексиканца было довольно предсказуемым – удаление после просмотра видеоповтора.

В текущем сезоне Эктор Эррера провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Эктор Эррера Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс Major League Soccer (MLS) удаление (красная карточка)
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Kitten
На мить уявив себе верблюдом.Можливо теж квадробер)))
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