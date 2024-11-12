ВИДЕО. Экс-игрок Атлетико плюнул в рефери во время матча
Эктору Эррере не понравилось решение арбитра, и он «отличился» плевком
Бывший мексиканский полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера во время матча МЛС между «Хьюстон Динамо» и «Сиэтл Саундерс» достаточно специфически отреагировал на желтую карточку, полученную за фол на игроке команды соперника, за который получил желтую карточку, а именно – плевком в арбитра.
Последствие для мексиканца было довольно предсказуемым – удаление после просмотра видеоповтора.
В текущем сезоне Эктор Эррера провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Hector Herrera was sent off for spitting at the referee 😳 pic.twitter.com/tIxRIUGTAL— GOAL (@goal) November 12, 2024
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