ВИДЕО. Экс-игрок Атлетико плюнул в рефери во время матча

Бывший мексиканский полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера во время матча МЛС между «Хьюстон Динамо» и «Сиэтл Саундерс» достаточно специфически отреагировал на желтую карточку, полученную за фол на игроке команды соперника, за который получил желтую карточку, а именно – плевком в арбитра.

Последствие для мексиканца было довольно предсказуемым – удаление после просмотра видеоповтора.

В текущем сезоне Эктор Эррера провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Hector Herrera was sent off for spitting at the referee 😳 pic.twitter.com/tIxRIUGTAL