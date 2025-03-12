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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 17:49 | Обновлено 12 марта 2025, 17:51
724
2

Эксперт: «Некоторые персонажи потеряли мотивацию играть в Динамо»

Вячеслав Заховайло прокоментировал результаты киевского клуба

12 марта 2025, 17:49 | Обновлено 12 марта 2025, 17:51
724
2
Эксперт: «Некоторые персонажи потеряли мотивацию играть в Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Украинский футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло поделился мнением о результатах киевского «Динамо» в текущем сезоне УПЛ:

«Сегодня еще раз пересмотрел три тура с участием «Динамо» в весенней части чемпионата. В игре с Полтавой – несчастный случай. В Черкассах – просто отскочили. Против «Зари» – провалили матч. По итогу – минус 4 очка. И это все в чемпионской гонке, где цена каждого турнирного бала на вес золота. Чисто повезло, что «Шахтер» тоже оступился. Может пора разобраться в причинах происходящего?

Александр Шовковский намекнул на непонятное движение внутри команды. То-есть, отношения футболистов к тренировочному процессу и игровой дисциплине во время матча. Выскажу объективный факт. Причина – отсутствие конкуренции за место в основном составе.

Отлично знаю и понимаю психологию игроков, как они думают. Они видят и понимают что им ничего не угрожает, клуб не приобретает новых футболистов, молодежь не готова, – а это значит, что можно «полежать в теплой ванне», поумничать на тему зарплат, пообсуждать главного тренера и президента клуба с полным пониманием вопроса, что они незаменимы.

Эта ситуация внутри команды всех устраивает. Некоторые персонажи потеряли мотивацию играть в «Динамо». Пора президенту клуба Игорю Суркису разобраться в этом вопросе. И самое главное – вырастить хорошую смену в условиях чемпионата Украины U-19, – это утопия, и популизм», – считает Заховайло.

В текущем сезоне УПЛ «Динамо» занимает первое место в чемпионате, набрав 51 балл. Киевский клуб имеет преимущество над второй позицией в четыре очка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Вячеслав Заховайло
Николай Титюк Источник: Facebook
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Комментарии 2
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Gargantua81
не согласен с оценкой матчей.
Провал это матч с Ворсклой. Там полный провал.
С ЛНЗ Динамо играло довольно не плохо, но в первом тайме не реализовали преимущество, а во втором была довольно хорошая игра соперника, который по второму тайму играл на заслуженную ничью, но Динамо повезло. А вот с Зарей привычный уже провал в защите и не плохая игра в нападении. Если бы чуть больше фарта, могли 4-5 голов забивать. С Зарей просто подарили сопернику два гола. Особенно второй это вообще позор. Так даже в любителях на стандартах играть нельзя.
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+1
Перець
Сутулий, Гереро, Михавко , Брагару, Рубчинський баласт
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-1
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