Эксперт: «Некоторые персонажи потеряли мотивацию играть в Динамо»

Украинский футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло поделился мнением о результатах киевского «Динамо» в текущем сезоне УПЛ:

«Сегодня еще раз пересмотрел три тура с участием «Динамо» в весенней части чемпионата. В игре с Полтавой – несчастный случай. В Черкассах – просто отскочили. Против «Зари» – провалили матч. По итогу – минус 4 очка. И это все в чемпионской гонке, где цена каждого турнирного бала на вес золота. Чисто повезло, что «Шахтер» тоже оступился. Может пора разобраться в причинах происходящего?

Александр Шовковский намекнул на непонятное движение внутри команды. То-есть, отношения футболистов к тренировочному процессу и игровой дисциплине во время матча. Выскажу объективный факт. Причина – отсутствие конкуренции за место в основном составе.

Отлично знаю и понимаю психологию игроков, как они думают. Они видят и понимают что им ничего не угрожает, клуб не приобретает новых футболистов, молодежь не готова, – а это значит, что можно «полежать в теплой ванне», поумничать на тему зарплат, пообсуждать главного тренера и президента клуба с полным пониманием вопроса, что они незаменимы.

Эта ситуация внутри команды всех устраивает. Некоторые персонажи потеряли мотивацию играть в «Динамо». Пора президенту клуба Игорю Суркису разобраться в этом вопросе. И самое главное – вырастить хорошую смену в условиях чемпионата Украины U-19, – это утопия, и популизм», – считает Заховайло.

В текущем сезоне УПЛ «Динамо» занимает первое место в чемпионате, набрав 51 балл. Киевский клуб имеет преимущество над второй позицией в четыре очка.