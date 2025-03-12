Названы два футболиста, которые виноваты в вылете Ливерпуля из ЛЧ

11 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и французский ПСЖ. Гости пробились в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти (1:1 по сумме двух встреч, 4:1 по пенальти).

Журналисты раскритиковали двух футболистов «Ливерпуля» – Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса – из-за слабой игры против парижского клуба:

«Трудно найти игрока, у которого по состоянию на 11 марта было бы больше аргументов в пользу получения «Золотого мяча», чем у Салаха. Но теперь он не победит. Стадия 1/8 финала Лиги чемпионов выводит вас из борьбы, даже если вы выиграете Премьер-лигу», – оценили выступление Салаха.

«Как только телевидение сосредоточилось на Дарвине, 90% болельщиков сказали: «Он потерпит неудачу»». И он потерпел неудачу. Правда в том, что этому парню не повезло, Нуньес один из тех нападающих, чьи ошибки часто очевидны. И когда ты начинаешь превращаться в мем, от этого трудно оправиться», – прокомментировали журналисту действия Нуньеса.