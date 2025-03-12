Лилль – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

12 марта на «Стад Пьер-Моруа» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Лилль» встретится с «Боруссией» Дортмунд. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Лилль

Команда в прошлом сезоне оставила двоякое впечатление. С одной стороны, она уступила в споре Бресту. Но при этом все равно был заметный прогресс, и даже с 4-го места вышло отправиться в Лигу чемпионов, правда, в квалификацию. Ее проходили уже не при Паулу Фонсеке - тренера переманил Милан, правда, он уже в Лионе. Его сменил Брюно Женезьо, и справляется неплохо. В Лиге 1, правда, пока что максимум клуб топчется на месте. Но отлично проявляет себя в Лиге чемпионов.

Там французам нужно было играть еще летом, в квалификации - справились и с Фенербахче, и тем более со Славией. А 16 очков, набранных в основном этапе (в том числе победы над Реалом и Атлетико), обеспечили право начинать плей-офф с 1/8 финала. И не проиграли и там.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Боруссия Дортмунд

Клуб в прошлом сезоне уже был успешнее на международной арене, чем на внутренней. Но, очевидно, финал Лиги чемпионов, проигранный Реалу, оказался слабой компенсацией за откат на 5-е место в Бундеслиге, и Терзич закономерно летом покинул должность. Вот только при сменившем его Нури Шахине все на внутренней арене только резко усугубилось, и сменивший турка Нико Ковач пытается как-то спасти сезон.

Отдушиной снова стала Лига чемпионов. Там немцы выиграли 5 матчей на основном раунде, чего с головой хватило для выхода в плей-офф. Но при этом именно безвольные 1:2 в Болонье стали поводом для тренерской рокировки. В одном из первых своих матчей на новой должности Ковас разгромил в Лиссабоне Спортинг - после тех 3:0 стороны ограничились нулевой ничьей в ответном поединке. С французами дома ограничились только ничьей.

Статистика личных встреч

В 2002-м году, в Кубке УЕФА, немцы после 1:1 на выезде удержали нулевую ничью дома, и по правилу выездного гола отправились дальше.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть выше считают шансы гостей из Германии. Но французы как-то стабильнее смотрятся, так что ставим на них с форой 0 (коэффициент - 1,94).