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Лига Чемпионов
Лилль
12.03.2025 19:45 - : -
Боруссия Д
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Лига чемпионов
12 марта 2025, 05:20 | Обновлено 12 марта 2025, 05:40
37
0

Лилль – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 марта в 19:45 по Киеву

12 марта 2025, 05:20 | Обновлено 12 марта 2025, 05:40
37
0
Лилль – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта на «Стад Пьер-Моруа» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Лилль» встретится с «Боруссией» Дортмунд. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Лилль

Команда в прошлом сезоне оставила двоякое впечатление. С одной стороны, она уступила в споре Бресту. Но при этом все равно был заметный прогресс, и даже с 4-го места вышло отправиться в Лигу чемпионов, правда, в квалификацию. Ее проходили уже не при Паулу Фонсеке - тренера переманил Милан, правда, он уже в Лионе. Его сменил Брюно Женезьо, и справляется неплохо. В Лиге 1, правда, пока что максимум клуб топчется на месте. Но отлично проявляет себя в Лиге чемпионов.

Там французам нужно было играть еще летом, в квалификации - справились и с Фенербахче, и тем более со Славией. А 16 очков, набранных в основном этапе (в том числе победы над Реалом и Атлетико), обеспечили право начинать плей-офф с 1/8 финала. И не проиграли и там.

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Боруссия Дортмунд

Клуб в прошлом сезоне уже был успешнее на международной арене, чем на внутренней. Но, очевидно, финал Лиги чемпионов, проигранный Реалу, оказался слабой компенсацией за откат на 5-е место в Бундеслиге, и Терзич закономерно летом покинул должность. Вот только при сменившем его Нури Шахине все на внутренней арене только резко усугубилось, и сменивший турка Нико Ковач пытается как-то спасти сезон.

Отдушиной снова стала Лига чемпионов. Там немцы выиграли 5 матчей на основном раунде, чего с головой хватило для выхода в плей-офф. Но при этом именно безвольные 1:2 в Болонье стали поводом для тренерской рокировки. В одном из первых своих матчей на новой должности Ковас разгромил в Лиссабоне Спортинг - после тех 3:0 стороны ограничились нулевой ничьей в ответном поединке. С французами дома ограничились только ничьей.

Статистика личных встреч

В 2002-м году, в Кубке УЕФА, немцы после 1:1 на выезде удержали нулевую ничью дома, и по правилу выездного гола отправились дальше.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть выше считают шансы гостей из Германии. Но французы как-то стабильнее смотрятся, так что ставим на них с форой 0 (коэффициент - 1,94).

Прогноз Sport.ua
Лилль
12 марта 2025 -
19:45
Боруссия Д
Фора Лилля (0) 1.94 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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