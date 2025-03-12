Другие новости12 марта 2025, 18:18 |
73
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
12 марта 2025, 18:18 |
73
0
В среду, 12 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Лилль – Боруссия Дортмунд
22:00 Арсенал – ПСВ
22:00 Астон Вилла – Брюгге
22:00 Атлетико – Реал
ТЕННИС
20:000 Коко Гауфф – Белинда Бенчич
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 марта 2025, 18:40 0
Карло выпустит в старте Тибо, но Андрей может также получить свой шанс
Теннис | 12 марта 2025, 08:43 12
Украинская теннисистка отдала оба сета Чжэн Циньвень
Бокс | 12.03.2025, 09:00
Футбол | 12.03.2025, 08:24
Футбол | 12.03.2025, 13:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.03.2025, 01:02
12.03.2025, 07:38 5
10.03.2025, 18:45 64
11.03.2025, 00:07 11
10.03.2025, 23:01
12.03.2025, 06:45 22
10.03.2025, 23:58 2
11.03.2025, 11:49