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12 марта 2025, 18:18 |
73
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

12 марта 2025, 18:18 |
73
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 12 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Лилль – Боруссия Дортмунд

Ggbet 2.79 – 3.42 – 2.71

22:00 Арсенал – ПСВ

Ggbet 1.60 – 4.36 – 6.04

22:00 Астон Вилла – Брюгге

Ggbet 1.75 – 4.15 – 4.81

22:00 Атлетико – Реал

Ggbet2.67 – 3.56 – 2.73

ТЕННИС

20:000 Коко Гауфф – Белинда Бенчич

Ggbet 1.85 – 1.95

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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