СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 марта

В среду, 12 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Лилль – Боруссия Дортмунд

2.79 – 3.42 – 2.71

22:00 Арсенал – ПСВ

1.60 – 4.36 – 6.04

22:00 Астон Вилла – Брюгге

1.75 – 4.15 – 4.81

22:00 Атлетико – Реал

2.67 – 3.56 – 2.73

ТЕННИС

20:000 Коко Гауфф – Белинда Бенчич

1.85 – 1.95