Бывший президент Анкарагюджю проведет 3,5 лет в тюрьме

Бывший президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа предстал перед судом за нападение на арбитра в прошлом сезоне.

После финального свистка матча Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) Коджа выбежал на поле и напал на главного арбитра Халила Умута Мелера. Арбитр получил удар в глаз и упал на газон. Другие представители «Анкарагюджю» также били лежащего арбитра ногами.

В итоге суд признал Фарука Коджу виновным в нападении на арбитра и приговорил его к трем с половиной годам заключения.

