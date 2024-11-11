Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Прощальный матч Аморима. Дьокереш вновь забил?
Чемпионат Португалии
Брага
10.11.2024 20:45 – FT 2 : 4
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
11 ноября 2024, 05:56 | Обновлено 11 ноября 2024, 06:11
337
0

ВИДЕО. Прощальный матч Аморима. Дьокереш вновь забил?

Спортинг продолжает лидировать в чемпионате Португалии

11 ноября 2024, 05:56 | Обновлено 11 ноября 2024, 06:11
337
0
ВИДЕО. Прощальный матч Аморима. Дьокереш вновь забил?
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Спортингом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме инициативой завладела «Брага». Команда вышла вперед с помощью дубля Рикарду Орты.

Казалось, что шансов у гостей мало, однако «Спортинг» полностью перевернул игру. Во второй половине встречи львы забили четыре мяча. Также дублем отличился нападающий «Спортинга» Конград Хардер. Финальный счет 4:2 в пользу клуба из Лиссабона.

Результативными действиями отличится не сумел главный форвард гостей Виктор Дьокереш, хотя швед провел на поле все 90 минут.

Для главного тренер «Спортинга» данный поединок стал последним во главе команды. Специалист далее продолжит работу в «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Португалии. 11-й тур, 10 ноября

«Брага» – «Спортинг» – 2:4

Голы: Орта, 20, 45 – Морита, 58, Хьюлманн, 81, Хардер, 89, 90+4

«Санта Клара» – «Витория Гимараеш» – 1:0

Гол: Рикардиньо, 80

«Эштрела» – «Насьонал» – 2:0

Голы: Морейра, 77, Кикас, 86

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Хардер (Спортинг Лиссабон).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Хардер (Спортинг Лиссабон).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Юльманн (Спортинг Лиссабон).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Хидемаса Морита (Спортинг Лиссабон).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
По теме:
Орлы уничтожили Драконов. Трубин помог Бенфике разгромить Порту
Стало известно, выйдет ли Трубин в основе Бенфики на матч против Порту
Экс-тренер Шахтера мог заменить тен Хага в МЮ. Почему отказался?
чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Брага Санта Клара Витория Гимараеш Эштрела Амадора Насьонал Фуншал Рубен Аморим Виктор Дьекереш Рикарду Орта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Эмоции Артеты во время матч с Челси взорвали Интернет
Футбол | 11 ноября 2024, 04:46 0
ВИДЕО. Эмоции Артеты во время матч с Челси взорвали Интернет
ВИДЕО. Эмоции Артеты во время матч с Челси взорвали Интернет

Микель Артета не сумел устоять на ногах после незабитого момента

Тайсон Фьюри назвал боксера, который и в 90 лет нокаутирует любого
Бокс | 10 ноября 2024, 09:21 2
Тайсон Фьюри назвал боксера, который и в 90 лет нокаутирует любого
Тайсон Фьюри назвал боксера, который и в 90 лет нокаутирует любого

Британец высказался о бое Майк Тайсон – Джейк Пол

Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 11.11.2024, 00:01
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Сенсации не произошло. Украина разгромно уступила Сербии
Баскетбол | 10.11.2024, 23:21
Сенсации не произошло. Украина разгромно уступила Сербии
Сенсации не произошло. Украина разгромно уступила Сербии
Сборная Украины сумела обыграть Фарерские острова в квалификации Евро-2026
Другие виды | 10.11.2024, 16:45
Сборная Украины сумела обыграть Фарерские острова в квалификации Евро-2026
Сборная Украины сумела обыграть Фарерские острова в квалификации Евро-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
09.11.2024, 16:33 5
Футбол
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
09.11.2024, 07:49
Бокс
Реал выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Один покинет клуб летом
Реал выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Один покинет клуб летом
09.11.2024, 00:29 11
Футбол
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
09.11.2024, 19:11
Бокс
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
09.11.2024, 21:17 14
Теннис
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 3
Футбол
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
09.11.2024, 20:45 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем