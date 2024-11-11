ВИДЕО. Прощальный матч Аморима. Дьокереш вновь забил?

10 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Спортингом».

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В первом тайме инициативой завладела «Брага». Команда вышла вперед с помощью дубля Рикарду Орты.

Казалось, что шансов у гостей мало, однако «Спортинг» полностью перевернул игру. Во второй половине встречи львы забили четыре мяча. Также дублем отличился нападающий «Спортинга» Конград Хардер. Финальный счет 4:2 в пользу клуба из Лиссабона.

Результативными действиями отличится не сумел главный форвард гостей Виктор Дьокереш, хотя швед провел на поле все 90 минут.

Для главного тренер «Спортинга» данный поединок стал последним во главе команды. Специалист далее продолжит работу в «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Португалии. 11-й тур, 10 ноября

«Брага» – «Спортинг» – 2:4

Голы: Орта, 20, 45 – Морита, 58, Хьюлманн, 81, Хардер, 89, 90+4

«Санта Клара» – «Витория Гимараеш» – 1:0

Гол: Рикардиньо, 80

«Эштрела» – «Насьонал» – 2:0

Голы: Морейра, 77, Кикас, 86