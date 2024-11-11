Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик наконец-то получил трофей Пичичи – награду лучшему бомбадиру сезона в Ла Лиге. 27-летний футболист прокомментировал получение престижного приза:

«Я хотел бы поблагодарить «Жирону» за предоставленную мне возможность. Также моих бывших товарищей по команде. Это не мой трофей, он принадлежит им всем. Также передайте сообщение поддержки валенсийцам в эти трудные времена.

Никто не мог представить, что я сделал, но я помню, что Стуани после первых 5 игр начал называть меня Пичичи. Я спросил, что это такое, и он объяснил мне это. После этого в каждой игре он говорил мне: «Ты Пичичи». Это был невероятный сезон для всех, и все это благодаря нашему тренеру. Он очень сильный специалист, и он дал мне многое.

Я видел игры «Барселоны», и Левандовски играет в невероятный футбол. Я думаю, что он может стать следующим лучшим бомбардиром».

Напомним, в сезоне 2023/24 Артем Довбик, выступая в составе каталонской «Жироны», отметился 24 забитыми мячами в 36 матчах чемпионата Испании.

ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги