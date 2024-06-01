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  4. Артем ДОВБИК: «Перед сезоном не думал, что буду бороться за Пичичи»
Испания
01 июня 2024, 11:30 |
285
0

Артем ДОВБИК: «Перед сезоном не думал, что буду бороться за Пичичи»

Форвард оценил свой успешный сезон в Ла Лиге

01 июня 2024, 11:30 |
285
0
Артем ДОВБИК: «Перед сезоном не думал, что буду бороться за Пичичи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард «Жироны» Артем Довбик в сезоне Ла Лиги забил 24 гола и выиграл трофей Пичичи как лучший бомбардир чемпионата.

«Перед стартом сезона, конечно, не представлял себе завоевание Пичичи. Но уже в течение сезона стало понятно, что могу побороться за награду. И в конце чемпионата понял, что есть все шансы».

«Награда для тех, кто меня поддерживал в сезоне, а также для наших ВСУ. У меня есть знакомые, которые воюют, и они меня поддерживали».

«Эта награда тоже для них. А также для моей семьи», – сказал Довбик.

Артем опередил Александера Серлота (23 гола) и Джуда Беллингема (19).

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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