Артем ДОВБИК: «Перед сезоном не думал, что буду бороться за Пичичи»

Форвард «Жироны» Артем Довбик в сезоне Ла Лиги забил 24 гола и выиграл трофей Пичичи как лучший бомбардир чемпионата.

«Перед стартом сезона, конечно, не представлял себе завоевание Пичичи. Но уже в течение сезона стало понятно, что могу побороться за награду. И в конце чемпионата понял, что есть все шансы».

«Награда для тех, кто меня поддерживал в сезоне, а также для наших ВСУ. У меня есть знакомые, которые воюют, и они меня поддерживали».

«Эта награда тоже для них. А также для моей семьи», – сказал Довбик.

Артем опередил Александера Серлота (23 гола) и Джуда Беллингема (19).