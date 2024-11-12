Звезда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму. Что сказал?

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался по поводу нового наставника «красных дьяволов» Рубена Аморима. Бразилец ждет начала сотрудничества.

«Рубен Аморим – победитель. Все о нем очень хорошо отзываются. Мы ждем его с большой радостью и счастьем.

У Аморима здесь будет исключительная группа игроков, которая хочет помогать, которая хочет продолжать расти, которая хочет учиться, которая хочет быть на вершине таблицы», – сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что звездный одноклубник Михаила Мудрика может стать первым трансфером Аморима в МЮ.