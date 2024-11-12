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  4. Звезда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму. Что сказал?
Англия
12 ноября 2024, 13:37 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:38
577
1

Звезда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму. Что сказал?

Бразилец похвалил будущего тренера

12 ноября 2024, 13:37 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:38
577
1
Звезда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземіро

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался по поводу нового наставника «красных дьяволов» Рубена Аморима. Бразилец ждет начала сотрудничества.

«Рубен Аморим – победитель. Все о нем очень хорошо отзываются. Мы ждем его с большой радостью и счастьем.

У Аморима здесь будет исключительная группа игроков, которая хочет помогать, которая хочет продолжать расти, которая хочет учиться, которая хочет быть на вершине таблицы», – сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что звездный одноклубник Михаила Мудрика может стать первым трансфером Аморима в МЮ.

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Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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Перець
перший вже підлизав чекаєм на інших
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