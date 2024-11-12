Звезда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму. Что сказал?
Бразилец похвалил будущего тренера
Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался по поводу нового наставника «красных дьяволов» Рубена Аморима. Бразилец ждет начала сотрудничества.
«Рубен Аморим – победитель. Все о нем очень хорошо отзываются. Мы ждем его с большой радостью и счастьем.
У Аморима здесь будет исключительная группа игроков, которая хочет помогать, которая хочет продолжать расти, которая хочет учиться, которая хочет быть на вершине таблицы», – сказал бразилец.
Ранее сообщалось, что звездный одноклубник Михаила Мудрика может стать первым трансфером Аморима в МЮ.
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