«Готов к новому испытанию». Аморим про работу в Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал пресс-конференцию после победного для «Спортинга» матча против «Браги» в чемпионате Португалии. Выделим несколько основных тезисов:

«Я не наивен. Я прекрасно понимаю то, что это будет отличаться от предыдущего опыта, это будет очень сложно. Я спокоен сейчас, я могу сфокусироваться на предстоящей работе, которую я начну завтра»;

«Я знаю то, что будет сложно повторить то, что я делал здесь, но есть места с другим влиянием и давлением. Это был фантастический опыт»;

«Я извиняюсь за решение покинуть клуб посреди сезона, но я чувствую что это мое время и мой путь».

«Манчестер Юнайтед» может подписать звездного чемпиона мира.