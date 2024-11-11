Англия11 ноября 2024, 19:24 |
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«Готов к новому испытанию». Аморим про работу в Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим дал последнюю пресс-конференцию в качестве тренера «Спортинга»
11 ноября 2024, 19:24 |
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал пресс-конференцию после победного для «Спортинга» матча против «Браги» в чемпионате Португалии. Выделим несколько основных тезисов:
- «Я не наивен. Я прекрасно понимаю то, что это будет отличаться от предыдущего опыта, это будет очень сложно. Я спокоен сейчас, я могу сфокусироваться на предстоящей работе, которую я начну завтра»;
- «Я знаю то, что будет сложно повторить то, что я делал здесь, но есть места с другим влиянием и давлением. Это был фантастический опыт»;
- «Я извиняюсь за решение покинуть клуб посреди сезона, но я чувствую что это мое время и мой путь».
«Манчестер Юнайтед» может подписать звездного чемпиона мира.
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