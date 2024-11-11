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  4. «Готов к новому испытанию». Аморим про работу в Манчестер Юнайтед
Англия
11 ноября 2024, 19:24 |
277
0

«Готов к новому испытанию». Аморим про работу в Манчестер Юнайтед

Рубен Аморим дал последнюю пресс-конференцию в качестве тренера «Спортинга»

11 ноября 2024, 19:24 |
277
0
«Готов к новому испытанию». Аморим про работу в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал пресс-конференцию после победного для «Спортинга» матча против «Браги» в чемпионате Португалии. Выделим несколько основных тезисов:

  • «Я не наивен. Я прекрасно понимаю то, что это будет отличаться от предыдущего опыта, это будет очень сложно. Я спокоен сейчас, я могу сфокусироваться на предстоящей работе, которую я начну завтра»;
  • «Я знаю то, что будет сложно повторить то, что я делал здесь, но есть места с другим влиянием и давлением. Это был фантастический опыт»;
  • «Я извиняюсь за решение покинуть клуб посреди сезона, но я чувствую что это мое время и мой путь».

«Манчестер Юнайтед» может подписать звездного чемпиона мира.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: ESPN
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