Реал нацелился на подписание чемпиона мира. Он играет в Саудовской Аравии

Мадридский «Реал» интересуется французским полузащитником саудовского «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, клуб Про-лиги будет готов отпустить 33-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

Отмечается, что на чемпиона мира 2018 года также претендует английский «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2024/25 Н'Голо Канте провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Летом 2024 года Н'Голо Канте интересовался мадридский «Атлетико».