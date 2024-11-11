Испания11 ноября 2024, 11:53 | Обновлено 11 ноября 2024, 11:54
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Реал нацелился на подписание чемпиона мира. Он играет в Саудовской Аравии
Н'Голо Канте может покинуть «Аль-Иттихад»
11 ноября 2024, 11:53 | Обновлено 11 ноября 2024, 11:54
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Мадридский «Реал» интересуется французским полузащитником саудовского «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает издание Sport.es.
По информации источника, клуб Про-лиги будет готов отпустить 33-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
Отмечается, что на чемпиона мира 2018 года также претендует английский «Манчестер Юнайтед».
В сезоне 2024/25 Н'Голо Канте провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Летом 2024 года Н'Голо Канте интересовался мадридский «Атлетико».
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