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Испания
11 ноября 2024, 11:53 | Обновлено 11 ноября 2024, 11:54
1291
0

Реал нацелился на подписание чемпиона мира. Он играет в Саудовской Аравии

Н'Голо Канте может покинуть «Аль-Иттихад»

11 ноября 2024, 11:53 | Обновлено 11 ноября 2024, 11:54
1291
0
Реал нацелился на подписание чемпиона мира. Он играет в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Мадридский «Реал» интересуется французским полузащитником саудовского «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, клуб Про-лиги будет готов отпустить 33-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

Отмечается, что на чемпиона мира 2018 года также претендует английский «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2024/25 Н'Голо Канте провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Летом 2024 года Н'Голо Канте интересовался мадридский «Атлетико».

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Дмитро Вербинський Источник: Sport.es
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