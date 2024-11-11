Чемпионат Бельгии. Погромы от Гента и Андерлехта, фиаско Генка

С пятницы по воскресенье в чемпионате Бельгии состоялся 14-й тур.

«Андерлехт» и «Гент» устроил погром с идентичным счетом над клубами «Серкль Брюгге» и «Стандард» соответственно – 5:0.

Лидер чемпионата «Генк» без шансов уступил Юнион «Сент-Жилуазу». Финальный счет 0:4.

Без Сергея Сидорчука «Вестерло» оступилось в матче с «Шарлеруа» – 0:1. Украинец просидел весь матч на замене.

Чемпионат Бельгии. 14-й тур, 8–10 сентября