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Бельгия
11 ноября 2024, 03:31 |
5
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Чемпионат Бельгии. Погромы от Гента и Андерлехта, фиаско Генка

В минувший уик-энд в чемпионате Бельгии сыгран 14-й тур

11 ноября 2024, 03:31 |
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Чемпионат Бельгии. Погромы от Гента и Андерлехта, фиаско Генка
Getty Images/Global Images Ukraine

С пятницы по воскресенье в чемпионате Бельгии состоялся 14-й тур.

«Андерлехт» и «Гент» устроил погром с идентичным счетом над клубами «Серкль Брюгге» и «Стандард» соответственно – 5:0.

Лидер чемпионата «Генк» без шансов уступил Юнион «Сент-Жилуазу». Финальный счет 0:4.

Без Сергея Сидорчука «Вестерло» оступилось в матче с «Шарлеруа» – 0:1. Украинец просидел весь матч на замене.

Чемпионат Бельгии. 14-й тур, 8–10 сентября

  • «Сент-Трюйден» – «Мехелен» – 2:1
  • «Кортрейк» – «Антверпен» – 1:2
  • «Денвер» – «Левен» – 1:1
  • «Шарлеруа» – «Вестерло» – 1:0
  • «Серкль Брюгге» – «Андерлехт» – 0:5
  • «Гент» – «Стандард» – 5:0
  • «Юнион Сент-Жилуаз» – «Генк» – 4:0
  • «Беерсхот» – «Брюгге» – 2:2

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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