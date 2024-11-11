Бельгия11 ноября 2024, 03:31 |
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Чемпионат Бельгии. Погромы от Гента и Андерлехта, фиаско Генка
В минувший уик-энд в чемпионате Бельгии сыгран 14-й тур
11 ноября 2024, 03:31 |
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С пятницы по воскресенье в чемпионате Бельгии состоялся 14-й тур.
«Андерлехт» и «Гент» устроил погром с идентичным счетом над клубами «Серкль Брюгге» и «Стандард» соответственно – 5:0.
Лидер чемпионата «Генк» без шансов уступил Юнион «Сент-Жилуазу». Финальный счет 0:4.
Без Сергея Сидорчука «Вестерло» оступилось в матче с «Шарлеруа» – 0:1. Украинец просидел весь матч на замене.
Чемпионат Бельгии. 14-й тур, 8–10 сентября
- «Сент-Трюйден» – «Мехелен» – 2:1
- «Кортрейк» – «Антверпен» – 1:2
- «Денвер» – «Левен» – 1:1
- «Шарлеруа» – «Вестерло» – 1:0
- «Серкль Брюгге» – «Андерлехт» – 0:5
- «Гент» – «Стандард» – 5:0
- «Юнион Сент-Жилуаз» – «Генк» – 4:0
- «Беерсхот» – «Брюгге» – 2:2
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