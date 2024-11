ВИДЕО. В Италии тренер применил физическую силу к игроку из-за удаления

Главный тренер итальянской Триестины Пеп Клоте дал волю эмоциям после удаления игрока своей команды Раймондса Кроллиса в матче Серии C с Джана Эрминио.

Конфликт произошел на 34-й минуте встречи. Кроллис получил от арбитра красную карточку после того, как атаковал соперника, который не владел мячом.

Когда Раймондс покидал поле, к нему подошел Клоте. Тренер взял игрока за воротничок футболки и начал его трясти. Интересно, что Кроллис спокойно отреагировал на эмоции своего тренера.

Триестина не смогла удержать ничейный счет в матче с Джана Эрминио. Гости забили единственный гол во встрече на 87-й минуте. Триестина продлила свою серию без побед до 13 матчей.

The magic of Serie C - Triestina player gets sent off and his manager Pep Clotet shows him how he feels

