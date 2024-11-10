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  4. ВИДЕО. В Италии тренер применил физическую силу к игроку из-за удаления
Италия
10 ноября 2024, 15:35 |
1407
1

ВИДЕО. В Италии тренер применил физическую силу к игроку из-за удаления

Коуч Триестины продемонстрировал безумные эмоции

10 ноября 2024, 15:35 |
1407
1
ВИДЕО. В Италии тренер применил физическую силу к игроку из-за удаления
X.

Главный тренер итальянской Триестины Пеп Клоте дал волю эмоциям после удаления игрока своей команды Раймондса Кроллиса в матче Серии C с Джана Эрминио.

Конфликт произошел на 34-й минуте встречи. Кроллис получил от арбитра красную карточку после того, как атаковал соперника, который не владел мячом.

Когда Раймондс покидал поле, к нему подошел Клоте. Тренер взял игрока за воротничок футболки и начал его трясти. Интересно, что Кроллис спокойно отреагировал на эмоции своего тренера.

Триестина не смогла удержать ничейный счет в матче с Джана Эрминио. Гости забили единственный гол во встрече на 87-й минуте. Триестина продлила свою серию без побед до 13 матчей.

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удаление (красная карточка) судейство видео
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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