ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай в карьере Гвардиолы

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии не удержал преимущество в один гол и в конце пропустил два мяча от Брайтона, проиграв четвертую кряду встречу во всех турнирах.

Ранее команда Жузепа Гвардиолы проиграла Тоттенхэму 1:2 в Кубке лиги, 1:2 Борнмуту в АПЛ и 1:4 Спортингу в Лиге чемпионов. Для испанского тренера это первый случай в карьере, когда он проиграл четыре матча кряду.

Манчестер Сити проиграл четыре встречи подряд впервые за 18 лет.

Manchester City have lost four consecutive games across all competitions for the first time ever under Pep Guardiola. 🤯 pic.twitter.com/62aPG05tR3