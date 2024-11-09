ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай в карьере Гвардиолы

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии не удержал преимущество в один гол и в конце пропустил два мяча от Брайтона, проиграв четвертую кряду встречу во всех турнирах.

Ранее команда Жузепа Гвардиолы проиграла Тоттенхэму 1:2 в Кубке лиги, 1:2 Борнмуту в АПЛ и 1:4 Спортингу в Лиге чемпионов. Для испанского тренера это первый случай в карьере, когда он проиграл четыре матча кряду.

Манчестер Сити проиграл четыре встречи подряд впервые за 18 лет.