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  4. ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай в карьере Гвардиолы
Англия
09 ноября 2024, 21:45 | Обновлено 09 ноября 2024, 21:48
1424
4

ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай в карьере Гвардиолы

Неожиданный спад у чемпиона Англии

09 ноября 2024, 21:45 | Обновлено 09 ноября 2024, 21:48
1424
4
ФОТО. Ман Сити проиграл 4-й матч подряд. Первый случай в карьере Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии не удержал преимущество в один гол и в конце пропустил два мяча от Брайтона, проиграв четвертую кряду встречу во всех турнирах.

Ранее команда Жузепа Гвардиолы проиграла Тоттенхэму 1:2 в Кубке лиги, 1:2 Борнмуту в АПЛ и 1:4 Спортингу в Лиге чемпионов. Для испанского тренера это первый случай в карьере, когда он проиграл четыре матча кряду.

Манчестер Сити проиграл четыре встречи подряд впервые за 18 лет.

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Boodya
Терміново зимою потрібно влити на трансфери 1 млрд фунтів, бо так діла не буде))
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+1
BAD👣BOY
Чудово.
Ліверпуль 🏆
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0
pol-55
Брайтон в цьому сезоні бійці,радують домашніх не програючи вдома,ще б Уелбек не прос-в свої нагоди,напевно вік скоро 35,а досвід?
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0
VovanSidorovi4
Лысый что то намулрил
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0
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