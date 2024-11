Ханс-Дитер ФЛИК: «Не справедливо сравнивать мою работу с работой Хави»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о сравнении его с экс-наставником каталонцев Хави:

«Не справедливо сравнивать мою работу с работой Хави. Я имею наибольшее уважение к нему, ведь он был игроком и тренером. Он дал молодым игрокам шанс, и это его награда. Я продолжаю в этом направлении».

Хави возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 годы. Под руководством испанца каталонцы выиграли 91 матч, сыграли вничью в 23 играх и проиграли 29 раз.

