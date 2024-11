ПЕДРИ: «Флик снял штрафы, теперь, если вы опаздываете – вы не играете»

Испанский полузащитник «Барселоны» Педри сравнил реакцию на опоздание двух наставников каталонцев Хави и Ханса-Дитера Флика:

«Хави, например, оштрафует вас на 5000 евро, если вы приедете поздно в один день, а если вы приедете поздно на следующий день, это будет вдвое. Флик снял штрафы, теперь, если вы опаздываете – вы не играете».

Хави возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год. Под руководством испанца каталонцы выиграли 91 матч, сыграли вничью в 23 играх и проиграли 29 раз.

В нынешнем сезоне Педри провел за «Барселону» в Ла Лиге 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить «Милан».

Pedri said Hansi Flick's approach to discipline at Barcelona is different than Xavi's 😮 pic.twitter.com/FoXu4yJALV