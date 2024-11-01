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Италия
01 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:02
1582
0

Фонсека все? Милан рассматривает легенду Барселоны на пост тренера

Хави попал на радары итальянского клуба

01 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:02
1582
0
Фонсека все? Милан рассматривает легенду Барселоны на пост тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанский специалист Хави находится на карандаше в итальянского клуба «Милан». Представители команды видят в наставнике потенциальную замену Паулу Фонсеке.

Руководство россонери недовольно результатами команды при Фонсеке, поэтому они находятся в поисках кандидатов на пост главного тренера. Одним из вариантов является Хави, который с мая 2024 года находится без работы.

Ранее испанец возглавлял каталонскую «Барселону». Вместе с командой тренер становился чемпионом Испании и обладателем национального Суперкубка.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает восьмое место (14 очков). В активе четыре победы за девять туров.

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Хави Милан чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Паулу Фонсека
Андрій Вітренко Источник: Fichajes.net
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