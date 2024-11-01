Фонсека все? Милан рассматривает легенду Барселоны на пост тренера

Испанский специалист Хави находится на карандаше в итальянского клуба «Милан». Представители команды видят в наставнике потенциальную замену Паулу Фонсеке.

Руководство россонери недовольно результатами команды при Фонсеке, поэтому они находятся в поисках кандидатов на пост главного тренера. Одним из вариантов является Хави, который с мая 2024 года находится без работы.

Ранее испанец возглавлял каталонскую «Барселону». Вместе с командой тренер становился чемпионом Испании и обладателем национального Суперкубка.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает восьмое место (14 очков). В активе четыре победы за девять туров.