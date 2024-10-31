Тренер Барселоны вызывал шамана в раздевалку – шокирующая история

Экс-тренер «Барселоны» Хави Эрнандес вызывал шамана в раздевалку.

Он хотел выгнать всех злых духов с раздевалки стадиона «Монжуик», на котором «Барса» проводила и проводит домашние матчи во время реконструкции «Камп Ноу».

Эту историю на страницах издания ABC рассказывает журналист Сальвадор Сострес.

«Бывший босс «Барсы» делал это, когда на стадионе не было никого, кроме охранников - именно от них Жоан Лапорта узнал о методах Хави. Президент не стал вмешиваться в ситуацию, чтобы еще больше не испортить отношения с Хави», – делится подробностями журналист.

Стоит отметить, что в самом клубе не верят в правдивость этой истории.