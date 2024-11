Анчелотти прокомментировал решение Дешама не вызывать Мбаппе в сборную

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил решение Дидье Дешама не вызывать Мбаппе на матчи Лиги наций.

«Это же не моё решение. Я не тренер сборной. То, что Мбаппе вне состава команды? Не знаю, почему так. Он — мой игрок. Он мотивирован и работает усердно.

На тренировках к нему претензий нет, как и к всей команде. Все игроки работают, чтобы раскрыть свой полный игровой потенциал», — прокомментировал Анчелотти.

Дидье Дешам не вызывает Килиана Мбаппе второй раз подряд. В октябре игрок пропустил матчи сборной из-за травмы.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе недоволен главным тренером «Реала».

⚪️⚠️ Ancelotti: "Mbappé out of France squad? Well, it's not my decision. He is my player, he is motivated and working hard".



"He is training really well. Not just him but everyone. It's not just Kylian, all the players need to work to play to our full potential". pic.twitter.com/jXXcdJSQpi