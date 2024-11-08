Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе недоволен главным тренером Реала. В чем причина?
Испания
08 ноября 2024, 13:29 |
892
4

Мбаппе недоволен главным тренером Реала. В чем причина?

Французский футболист считает, что Карло Анчелотти выбрал неправильную тактику

08 ноября 2024, 13:29 |
892
4
Мбаппе недоволен главным тренером Реала. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе недоволен действиями главного тренера Карло Анчелотти.

Французский футболист рассказал своему окружению, что ему не нравится игра под руководством наставника команды. Мбаппе признался, что решения Анчелотти, связанные с тактикой, не имеют шанса на успех и отличаются от тех, которые Килиан получал в «ПСЖ».

Футболист связывает свою плохую форму с неправильными действиями со стороны тренерского штаба. Мбаппе уверен, что во Франции ему было легче играть, поэтому он имел хорошую статистику.

Мбаппе не нравится, что в Испании ему не уделяют столько внимания, как это было раньше. Такое отношение со стороны клуба влияет на его игру на футбольном поле.

Из-за плохой формы Килиан Мбаппе не сыграет за национальную сборную Франции.

По теме:
«Он сильнее». Экс-игрок Ювентуса сравнил Лунина с Меньяном
«Андрей был крутым». Журналист призвал Леау равняться на Шевченко
Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Реал Мадрид
Микола Титюк Источник: Madrid Universal
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2024, 12:29 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Таблица коэффициентов. Слили прямому конкуренту. Двое наступают на пятки
Футбол | 08 ноября 2024, 11:45 14
Таблица коэффициентов. Слили прямому конкуренту. Двое наступают на пятки
Таблица коэффициентов. Слили прямому конкуренту. Двое наступают на пятки

Теперь Швеция и Венгрия находятся от Украины на расстоянии вытянутой руки

Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Футбол | 07.11.2024, 23:55
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
Бокс | 08.11.2024, 10:03
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
«Как можно так издеваться?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
Футбол | 08.11.2024, 13:15
«Как можно так издеваться?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
«Как можно так издеваться?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
О, це мені вже подобається, яйця починають вчити курку тактиці ;) А просто у Мбапи немає дружини, тому він жаліться оточенню. Вальверде простіше, він одружений.
Свіні, ти весь час скаржишся, але весь час не на те, що треба. Бери приклад із колег.
Ответить
0
Первый Среди Равных
Взяли безплатно - продадуть літом за 200 млн. Профіт. 
Ответить
0
serhiy
Хоть хтось щось сказав проти старого маразматіка !
Ответить
0
pol-55
Ця ніндзя і поламала гру Реала,може шведи усунуть проблему.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
07.11.2024, 11:33 10
Футбол
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 2
Бокс
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
06.11.2024, 08:39 1
Теннис
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
06.11.2024, 14:15 3
Футбол
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
06.11.2024, 19:30 3
Киберспорт
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем