Мбаппе недоволен главным тренером Реала. В чем причина?

Лидер мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе недоволен действиями главного тренера Карло Анчелотти.

Французский футболист рассказал своему окружению, что ему не нравится игра под руководством наставника команды. Мбаппе признался, что решения Анчелотти, связанные с тактикой, не имеют шанса на успех и отличаются от тех, которые Килиан получал в «ПСЖ».

Футболист связывает свою плохую форму с неправильными действиями со стороны тренерского штаба. Мбаппе уверен, что во Франции ему было легче играть, поэтому он имел хорошую статистику.

Мбаппе не нравится, что в Испании ему не уделяют столько внимания, как это было раньше. Такое отношение со стороны клуба влияет на его игру на футбольном поле.

Из-за плохой формы Килиан Мбаппе не сыграет за национальную сборную Франции.