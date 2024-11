В АПЛ определили лучшего тренера и игрока, а также гол и сейв октября

Лучшим игроком АПЛ в октябре стал 32-летний нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд. Вместе со своей командой он демонстрирует очень хорошие результаты. В сезоне 2024/25 Вуд провел в футболке «Ноттингема» 10 матчей и забил 8 мячей.

«Ноттингем Форест» неожиданно находится на 3-й строчке в АПЛ. Такие достижения не остались незамеченными и в тренерской номинации.

Лучшим тренером АПЛ в октябре стал наставник «Ноттингема» — Нуну Эшпириту Санту. Клуб набрал в октябре 7 очков из 9 возможных.

Гол месяца достался игроку «Челси» Николасу Джексону за мяч, забитый в ворота «Ньюкасл Юнайтед».

Сейв месяца также принадлежит игроку «Челси». Голкипер Роберт Санчес сделал его в матче с «Ноттингем Форест».

