Аякс – Маккаби – 5:0. Игра в одни ворота. Видео голов и обзор матча

7 ноября в Амстердаме в рамках 4-го тура Лиги Европы встречались «Аякс» и «Маккаби» Тель-Авив.

«Аякс» довольно легко разобрался со своим соперником. В первом тайме команда забила три гола в ворота гостей, начав разгром на 14-й минуте. В первой половине матча отличились Бертран Траоре, Кеннет Тейлор и Мика Хотс.

Во втором тайме нидерландские футболисты лишь закрепили свое преимущество.

Голами отметились Брайан Бробби и Киан Фитц-Джим.

Итоговый счет - 5:0 в пользу «Аякса».

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

«Аякс» (Нидерланды) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – 5:0

Голы: Траоре, 14, Тейлор, 27, Готс, 39, Бробби, 61, Фитц-Джим, 69.

Видео голов и обзор матча Аякс – Маккаби