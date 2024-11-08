Паскаль ЯНСЕН: «Динамо – очень сильная команда, но красная карточка...»

Главный тренер будапештского «Ференцвароша» Паскаль Янсен прокомментировал победу своей команды над киевским «Динамо» (4:0) в 4-м туре Лиги Европы.

«Мы готовились к этой игре. «Динамо» - очень сильная команда, но красная карточка изменила ход игры. В первом тайме, пока соперник имел силы, они создавали нам проблемы, но во втором тайме мы все же воспользовались численным преимуществом.

Конечно, мы все довольны такой победой. Она является исторической. Хорошо, что футболисты выполняли на поле то, что от них просили», - сказал Янсен на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ранее Александр Шовковский дал свой комментарий после матча с «Ференцварошем».