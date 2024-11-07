ФОТО. Звезда Барселоны разводится с женой после года супружеской жизни

Нападающий «Барселоны» Витор Роке, который сейчас выступает за «Бетис» на правах аренды, на грани развода со своей женой Даяной Линс.

Об этом сообщает специализированный аккаунт «Game, set and match».

Пара перестала следить друг за другом в Instagram, а в нынешнем мире – это первый признак кризиса отношений.

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Футболист удалил все свадебные фотографии, оставив только одну – с помолвки.

Напомним, что пара женилась в августе 2023 года.