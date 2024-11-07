Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Барселоны разводится с женой после года супружеской жизни
Другие новости
07 ноября 2024, 05:35 |
487
0

ФОТО. Звезда Барселоны разводится с женой после года супружеской жизни

Черная полоса в жизни Витора Роке продолжается...

07 ноября 2024, 05:35 |
487
0
ФОТО. Звезда Барселоны разводится с женой после года супружеской жизни
Instagram. Витор Роке и Даяна Линс

Нападающий «Барселоны» Витор Роке, который сейчас выступает за «Бетис» на правах аренды, на грани развода со своей женой Даяной Линс.

Об этом сообщает специализированный аккаунт «Game, set and match».

Пара перестала следить друг за другом в Instagram, а в нынешнем мире – это первый признак кризиса отношений.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист удалил все свадебные фотографии, оставив только одну – с помолвки.

Напомним, что пара женилась в августе 2023 года.

По теме:
ВИДЕО. Красавица! Украинская спортсменка порадовала роскошными видами
ФОТО. Жена звездного украинского футболиста сходила в McDonalds
ФОТО. Жена футболиста Реала наехала на Анчелотти из-за тактики
Витор Роке Барселона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ
Футбол | 06 ноября 2024, 23:08 6
У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ
У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ

6 ноября горняки переиграли Янг Бойз в 4-м туре со счетом 2:1

Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Футбол | 06 ноября 2024, 22:41 5
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Бокс | 06.11.2024, 08:18
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06.11.2024, 08:53
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Црвена Звезда – Барселона – 2:5. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор
Футбол | 07.11.2024, 03:59
Црвена Звезда – Барселона – 2:5. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор
Црвена Звезда – Барселона – 2:5. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 3
Футбол
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
05.11.2024, 20:40
Теннис
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 13
Футбол
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
06.11.2024, 07:47 3
Бокс
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 2
Бокс
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем