Лазарет Реала пополнился игроком сборной Франции. Что случилось?

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Орельен Тчуамени травмировал левую голень в матче ЛЧ
Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени получил повреждение в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Милана» (1:3).
Футболист провел на футбольном поле весь первый тайм, однако после перерыва главный тренер усадил игрока на замену.
Официальный сайт клуба сообщает, что пройденные тесты указали на травму левой голени. Вероятнее всего, игрок пропустит около месяца.
В этом сезоне Орельен провел 14 матчей – результативными действиями пока не отличался.
🚨⚠️ Aurélien Tchouameni has sprained his left ankle, tests have confirmed today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2024
He will be out for around one month, as @AranchaMobile reports. pic.twitter.com/t9rK1gICYv
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