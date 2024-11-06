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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 16:43 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:58
498
0

Лазарет Реала пополнился игроком сборной Франции. Что случилось?

Орельен Тчуамени травмировал левую голень в матче ЛЧ

06 ноября 2024, 16:43 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:58
498
0
Лазарет Реала пополнился игроком сборной Франции. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени получил повреждение в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Милана» (1:3).

Футболист провел на футбольном поле весь первый тайм, однако после перерыва главный тренер усадил игрока на замену.

Официальный сайт клуба сообщает, что пройденные тесты указали на травму левой голени. Вероятнее всего, игрок пропустит около месяца.

В этом сезоне Орельен провел 14 матчей – результативными действиями пока не отличался.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид Милан Лига чемпионов Реал - Милан травма
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
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