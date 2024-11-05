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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 21:03 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:19
2368
0

Сыграет ли Лунин? Стартовые составы матча Реал – Милан в Лиге чемпионов

Украинский голкипер выйдет в основе на матч ЛЧ

05 ноября 2024, 21:03 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:19
2368
0
Сыграет ли Лунин? Стартовые составы матча Реал – Милан в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 5 ноября, мадридский «Реал» сыграет матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

Карло Анчелотти и Паулу Фонсека определились со стартовыми составами команд. В основе «сливочных» выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

Милан: Меньян, Эмерсон, Тео Эрнандес, Тиав, Томори, Рейндерс, Фофана, Муса, Пулишич, Мората, Леау

Матч «Реал» – «Милан» состоится на «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Милан Лига чемпионов Паулу Фонсека Карло Анчелотти Реал - Милан стартовые составы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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