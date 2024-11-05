Сыграет ли Лунин? Стартовые составы матча Реал – Милан в Лиге чемпионов
Украинский голкипер выйдет в основе на матч ЛЧ
Во вторник, 5 ноября, мадридский «Реал» сыграет матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана».
Карло Анчелотти и Паулу Фонсека определились со стартовыми составами команд. В основе «сливочных» выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.
Реал: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.
Милан: Меньян, Эмерсон, Тео Эрнандес, Тиав, Томори, Рейндерс, Фофана, Муса, Пулишич, Мората, Леау
Матч «Реал» – «Милан» состоится на «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Your AC Milan starting 11 for a huge night at the Bernabéu 📋#RealMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/bWtiWW6kkF— AC Milan (@acmilan) November 5, 2024
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 5, 2024
🆚 @acmilan #UCL pic.twitter.com/0JFOd4hTQS
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