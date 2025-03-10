«Это солидный клуб». Шевченко ответил, где имел самую большую зарплату
Алексей отметил донецкий «Шахтер»
Бывший вратарь целого ряда украинских клубов Алексей Шевченко рассказал, в какой команде ему платили самую большую зарплату:
«Наверное, что в «Шахтере», потому что это солидный клуб, к тому же, добавлялись бонусы за чемпионство. Также стоит отметить, что в Шахтере не помню никаких задержек. Просто в 12:00 приходило сообщение на телефон, что деньги поступили на счет – и все, не надо было никуда ехать, забирать, требовать и так далее».
Ранее Алексей Шевченко, который сейчас играет за казахстанский «Окжетпес», рассказал о схемах выплаты зарплат в киевском «Динамо» образца 2014 года.
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