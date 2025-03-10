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  4. «Это солидный клуб». Шевченко ответил, где имел самую большую зарплату
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 10:58 | Обновлено 10 марта 2025, 11:35
1742
10

«Это солидный клуб». Шевченко ответил, где имел самую большую зарплату

Алексей отметил донецкий «Шахтер»

10 марта 2025, 10:58 | Обновлено 10 марта 2025, 11:35
1742
10
«Это солидный клуб». Шевченко ответил, где имел самую большую зарплату
ФК Шахтер. Алексей Шевченко

Бывший вратарь целого ряда украинских клубов Алексей Шевченко рассказал, в какой команде ему платили самую большую зарплату:

«Наверное, что в «Шахтере», потому что это солидный клуб, к тому же, добавлялись бонусы за чемпионство. Также стоит отметить, что в Шахтере не помню никаких задержек. Просто в 12:00 приходило сообщение на телефон, что деньги поступили на счет – и все, не надо было никуда ехать, забирать, требовать и так далее».

Ранее Алексей Шевченко, который сейчас играет за казахстанский «Окжетпес», рассказал о схемах выплаты зарплат в киевском «Динамо» образца 2014 года.

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Алексей Шевченко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты финансы
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ПАЧЕМУ ТАГДА МНЕ И МАЭЙ КРОТО БОТО БАНДЕ ТАК МАЛА ПЛАТЯТ НО ФСЕ РАВНО АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ 
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+1
VovanSidorovi4
Как много Шевченко на сайте
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+1
sania
Як нагадати про себе якщо по грі ти нуль?? Облити лайном Григорчука, пукнути в бік Суркіса і лизнути Ренату... А раптом....
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
👉За одним заголовком одразу зрозумів, що мова про наш рідний Шахтар❗⚒️🧡🖤 😊
Ну звісно - єдиний по справжньому солідний в Україні! Не просто солідний, а найкращий у світі❗🌍🌠 😊
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-4
FC_Shakhtar1936
Мы - великие!
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
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