Алексей СИЧ: «Ничья на выезде против Кривбасса - неплохой результат»

4 ноября в рамках 12-го тура УПЛ состоялся матч между «Кривбассом» и «Рухом», который завершился вничью - 1:1. Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч оценил игру.

«Это была равная игра двух команд. Сильный ветер мешал показывать качественный футбол, хотя «Рух» действовал неплохо. «Кривбасс» играет агрессивно и является одной из лучших команд УПЛ в отборе мяча. Криворожане ведут много силовой борьбы, играют один в один, поэтому это очень непростой соперник.

В первом тайме мы играли по ветру, стараясь отдавать передачи за спины защитникам соперника и выбегать в контратаки. Во втором тайме мы пропустили быстрый гол, но потом не позволяли «Кривбассу» создавать моменты, тогда как у нас было несколько шансов забить.

Хочется побеждать, но это футбол, и результаты бывают разными. Кроме того, у нас был довольно сложный календарь. Сейчас мы играли на выезде с «Кривбассом», и в гостях с ними играть очень тяжело. Выездная ничья с таким соперником - это неплохой результат», – подытожил Сыч.