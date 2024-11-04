Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей СИЧ: «Ничья на выезде против Кривбасса - неплохой результат»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 19:47 |
140
0

Алексей СИЧ: «Ничья на выезде против Кривбасса - неплохой результат»

Защитник львовского «Руха» прокомментировал ничейный результат в Кривом Роге.

04 ноября 2024, 19:47 |
140
0
Алексей СИЧ: «Ничья на выезде против Кривбасса - неплохой результат»
ФК Рух. Алексей Сыч

4 ноября в рамках 12-го тура УПЛ состоялся матч между «Кривбассом» и «Рухом», который завершился вничью - 1:1. Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч оценил игру.

«Это была равная игра двух команд. Сильный ветер мешал показывать качественный футбол, хотя «Рух» действовал неплохо. «Кривбасс» играет агрессивно и является одной из лучших команд УПЛ в отборе мяча. Криворожане ведут много силовой борьбы, играют один в один, поэтому это очень непростой соперник.

В первом тайме мы играли по ветру, стараясь отдавать передачи за спины защитникам соперника и выбегать в контратаки. Во втором тайме мы пропустили быстрый гол, но потом не позволяли «Кривбассу» создавать моменты, тогда как у нас было несколько шансов забить.

Хочется побеждать, но это футбол, и результаты бывают разными. Кроме того, у нас был довольно сложный календарь. Сейчас мы играли на выезде с «Кривбассом», и в гостях с ними играть очень тяжело. Выездная ничья с таким соперником - это неплохой результат», – подытожил Сыч.

По теме:
Виталий ВЕРНИДУБ: «Старались использовать погодные условия в свою пользу»
Заря – ЛНЗ – 1:2. У трех команд равное количество очков. Обзор матча УПЛ
Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Алексей Сыч Кривбасс - Рух
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
Бокс | 04 ноября 2024, 09:40 1
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком

Хильберто Рамирес планирует сменить весовую категорию

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Бокс | 04 ноября 2024, 07:13 2
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»

Британец считает, что против такого боксера стоит держать дистанцию

«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.11.2024, 07:47
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Против ветра. Кривбасс и Рух поделили очки в Кривом Роге
Футбол | 04.11.2024, 17:30
Против ветра. Кривбасс и Рух поделили очки в Кривом Роге
Против ветра. Кривбасс и Рух поделили очки в Кривом Роге
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Футбол | 04.11.2024, 19:25
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:06 1
Бокс
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я переживаю за Майка Тайсона в бою с Полом?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я переживаю за Майка Тайсона в бою с Полом?»
02.11.2024, 21:31 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем