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  4. Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Чемпионат мира
04 ноября 2024, 15:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 15:57
2165
2

Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию

Подошел к завершению ЧМ-2024 U-17 среди женщин

04 ноября 2024, 15:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 15:57
2165
2
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 4 ноября 2024 года, состоялся финал женского чемпионата мира по футболу U-17 между сборными Северной Кореи и Испании. Победу в серии пенальти одержали представители Азии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанки первыми вышли вперед, забив на 61-й минуте, но уже через 4 минуты кореянки сравняли счет.

В итоге игра перешла в серию пенальти, где более точной оказалась сборная Северной Кореи. Ее футболистки реализовали 4 удара из 5, а вот у команды Испании получилось забить лишь трижды.

Этот титул чемпионов мира стал для Северной Кореи третьим в истории – ранее они побеждали на ЧМ U-17 в 2008 и 2016 годах. Теперь команда стала лучшей по этому показателю.

Чемпионат мира 2024 U-17. Финал. 4 ноября

Северная Корея – Испания – 1:1 (4:3 по пенальти)

Голы: Йон Ил-Чонг, 65 – Сегура, 61

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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OLDTROLL
Судячи з фото, цим "дівчатам" явно не по 17 рочків!)))
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+2
Ezhbro
Щось вони все в дівочому футболі виграють.  😱
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0
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