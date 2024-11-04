Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Подошел к завершению ЧМ-2024 U-17 среди женщин
В понедельник, 4 ноября 2024 года, состоялся финал женского чемпионата мира по футболу U-17 между сборными Северной Кореи и Испании. Победу в серии пенальти одержали представители Азии.
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Испанки первыми вышли вперед, забив на 61-й минуте, но уже через 4 минуты кореянки сравняли счет.
В итоге игра перешла в серию пенальти, где более точной оказалась сборная Северной Кореи. Ее футболистки реализовали 4 удара из 5, а вот у команды Испании получилось забить лишь трижды.
Этот титул чемпионов мира стал для Северной Кореи третьим в истории – ранее они побеждали на ЧМ U-17 в 2008 и 2016 годах. Теперь команда стала лучшей по этому показателю.
Чемпионат мира 2024 U-17. Финал. 4 ноября
Северная Корея – Испания – 1:1 (4:3 по пенальти)
Голы: Йон Ил-Чонг, 65 – Сегура, 61
KOREA DPR ARE #U17WWC CHAMPIONS! 🇰🇵🏆 pic.twitter.com/3AtT6GKj80— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 4, 2024
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