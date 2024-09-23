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Чемпионат мира
23 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 23 сентября 2024, 16:26
2964
5

Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка

В финале ЧМ-2024 WU-20 Северная Корея обыграла Японию со счетом 1:0

23 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 23 сентября 2024, 16:26
2964
5
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Getty Images/Global Images Ukraine

​Женский чемпионат мира 2024 по футболу WU-20 завершился в Колумбии.

В ночь на 23 сентября в колумбийском городе Богота сыгран финальный матч ЧМ-2024 среди женщин до 20 лет.

Северной Корея победила в финале Японию (1:0) и стала победителем чемпионата мира WU-20 в третий раз.

Днем ранее сборная США выиграла в дополнительное время поединок за бронзу против команды Нидерландов (2:1 д.в.)

Количество трофеев на чемпионатах мира WU-20: Германия, Северная Корея, США (по 3 титула), Япония, Испания (по 1).

Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20

Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024

За третье место

21.09. 23:55. США – Нидерланды – 2:1 (д.в.)

Голы: Сентнор, 10, Буйкема, 119 (автогол) – Лакруа, 26

Финал

22.09. 23:55. Северная Корея – Япония – 1:0

Гол: Чхве Ил-Сон, 15

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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protasov_lyopu_dadaj
мельдоний какой нибудь. 
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zhevasil
Надеюсь для этой победы ни один корейский парень не пострадал.
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