Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка

​Женский чемпионат мира 2024 по футболу WU-20 завершился в Колумбии.

В ночь на 23 сентября в колумбийском городе Богота сыгран финальный матч ЧМ-2024 среди женщин до 20 лет.

Северной Корея победила в финале Японию (1:0) и стала победителем чемпионата мира WU-20 в третий раз.

Днем ранее сборная США выиграла в дополнительное время поединок за бронзу против команды Нидерландов (2:1 д.в.)

Количество трофеев на чемпионатах мира WU-20: Германия, Северная Корея, США (по 3 титула), Япония, Испания (по 1).

Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20

Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024

За третье место

21.09. 23:55. США – Нидерланды – 2:1 (д.в.)

Голы: Сентнор, 10, Буйкема, 119 (автогол) – Лакруа, 26

Финал

22.09. 23:55. Северная Корея – Япония – 1:0

Гол: Чхве Ил-Сон, 15

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