Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
В финале ЧМ-2024 WU-20 Северная Корея обыграла Японию со счетом 1:0
Женский чемпионат мира 2024 по футболу WU-20 завершился в Колумбии.
В ночь на 23 сентября в колумбийском городе Богота сыгран финальный матч ЧМ-2024 среди женщин до 20 лет.
Северной Корея победила в финале Японию (1:0) и стала победителем чемпионата мира WU-20 в третий раз.
Днем ранее сборная США выиграла в дополнительное время поединок за бронзу против команды Нидерландов (2:1 д.в.)
Количество трофеев на чемпионатах мира WU-20: Германия, Северная Корея, США (по 3 титула), Япония, Испания (по 1).
Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20
Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024
За третье место
21.09. 23:55. США – Нидерланды – 2:1 (д.в.)
Голы: Сентнор, 10, Буйкема, 119 (автогол) – Лакруа, 26
Финал
22.09. 23:55. Северная Корея – Япония – 1:0
Гол: Чхве Ил-Сон, 15
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#U20WWC 2024: Trophy lift. 🏆 pic.twitter.com/78kXPZhwOE— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 23, 2024
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