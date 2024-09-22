США и Нидерланды разыграли бронзовые медали чемпионата мира WU-20

​Женский чемпионата мира 2024 по футболу WU-20 близится к финишу в Колумбии.

В ночь на 22 сентября был сыгран матч за бронзовые медали.

Сборная США выиграла в дополнительное время поединок против команды Нидерландов (2:1 д.в.) и заняла третье место.

Решающим стал автогол в конце второго овертайма, на 119-й минуте.

Финальный матч между Северной Кореей и Японией запланирован на вечер 22 сентября в Боготе.

Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20

Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024

За третье место

21.09. 23:55. США – Нидерланды – 2:1 (д.в.)

Голы: Сентнор, 10, Буйкема, 119 (автогол) – Лакруа, 26

Финал

22.09. 23:55. Северная Корея – Япония

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