США и Нидерланды разыграли бронзовые медали чемпионата мира WU-20
В овертайме сборная США забила победный гол и заняла третье место
Женский чемпионата мира 2024 по футболу WU-20 близится к финишу в Колумбии.
В ночь на 22 сентября был сыгран матч за бронзовые медали.
Сборная США выиграла в дополнительное время поединок против команды Нидерландов (2:1 д.в.) и заняла третье место.
Решающим стал автогол в конце второго овертайма, на 119-й минуте.
Финальный матч между Северной Кореей и Японией запланирован на вечер 22 сентября в Боготе.
Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20
Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024
За третье место
21.09. 23:55. США – Нидерланды – 2:1 (д.в.)
Голы: Сентнор, 10, Буйкема, 119 (автогол) – Лакруа, 26
Финал
22.09. 23:55. Северная Корея – Япония
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