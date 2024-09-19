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Чемпионат мира
19 сентября 2024, 14:43 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:50
74
0

Определены финалисты чемпионата мира WU-20. Будет азиатское дерби

Финальный матч между Северной Кореей и Японией пройдет 22 сентября

19 сентября 2024, 14:43 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:50
74
0
Определены финалисты чемпионата мира WU-20. Будет азиатское дерби
FIFA

Женский чемпионата мира 2024 по футболу WU-20 близится к финишу в Колумбии.

В ночь на 19 сентября были сыграны матчи 1/2 финала и определена финальная пара.

Сборная США проиграла команде Северной Кореи (0:1), а Япония обыграла Нидерланды (2:0).

Вечером 21 сентября в поединке за третье место сыграют сборные США и Нидерландов.

Финальный матч между Северной Кореей и Японией запланирован на 22 сентября в Боготе.

Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20

Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024

1/2 финала

  • 19.09. 00:30. США – Северная Корея – 0:1

Гол: Ил-Сон Чхве, 22

  • 19.09. 04:00. Япония – Нидерланды – 2:0

Голы: Манака Мацукубо, 55, 83

За третье место

  • 21.09. 23:55. США – Нидерланды

Финал

  • 22.09. 23:55. Северная Корея – Япония

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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