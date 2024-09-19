Определены финалисты чемпионата мира WU-20. Будет азиатское дерби
Финальный матч между Северной Кореей и Японией пройдет 22 сентября
Женский чемпионата мира 2024 по футболу WU-20 близится к финишу в Колумбии.
В ночь на 19 сентября были сыграны матчи 1/2 финала и определена финальная пара.
Сборная США проиграла команде Северной Кореи (0:1), а Япония обыграла Нидерланды (2:0).
Вечером 21 сентября в поединке за третье место сыграют сборные США и Нидерландов.
Финальный матч между Северной Кореей и Японией запланирован на 22 сентября в Боготе.
Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20
Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024
1/2 финала
- 19.09. 00:30. США – Северная Корея – 0:1
Гол: Ил-Сон Чхве, 22
- 19.09. 04:00. Япония – Нидерланды – 2:0
Голы: Манака Мацукубо, 55, 83
За третье место
- 21.09. 23:55. США – Нидерланды
Финал
- 22.09. 23:55. Северная Корея – Япония
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