Определены финалисты чемпионата мира WU-20. Будет азиатское дерби

Женский чемпионата мира 2024 по футболу WU-20 близится к финишу в Колумбии.

В ночь на 19 сентября были сыграны матчи 1/2 финала и определена финальная пара.

Сборная США проиграла команде Северной Кореи (0:1), а Япония обыграла Нидерланды (2:0).

Вечером 21 сентября в поединке за третье место сыграют сборные США и Нидерландов.

Финальный матч между Северной Кореей и Японией запланирован на 22 сентября в Боготе.

Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20

Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024

1/2 финала

19.09. 00:30. США – Северная Корея – 0:1

Гол: Ил-Сон Чхве, 22

19.09. 04:00. Япония – Нидерланды – 2:0

Голы: Манака Мацукубо, 55, 83

За третье место

21.09. 23:55. США – Нидерланды

Финал

22.09. 23:55. Северная Корея – Япония

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